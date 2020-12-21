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AVRUPA

Mutasyon paniği ​

Mutasyon paniği

İngiltere’de Kovid-19’un mutasyona uğramış bir türünün ortaya çıkması panik yarattı. İngiltere Başbakanı Johnson, yeni türün yüzde 70 daha hızlı yayıldığını belirterek başkent Londra ve diğer bazı şehirlerde önlemleri sıkılaştırdıklarını açıkladı. Hollanda, Belçika ve İtalya, “mutasyon” haberinden sonra İngiltere’ye uçuşları durdurdu. DSÖ de İngiltere ile yakın temasta olduğunu ve yeni bilgilere ulaştıkça 194 ülkeyi bilgilendireceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da, virüsün yeni türünü kontrol etmenin çok zor olduğunu belirterek, yeni kısıtlamaların bir süre daha yürürlükte kalabileceğini kaydetti.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da, virüsün yeni türünü kontrol etmenin çok zor olduğunu belirterek, yeni kısıtlamaların bir süre daha yürürlükte kalabileceğini kaydetti.

İngiltere’de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış bir türünün ortaya çıkması paniğe neden oldu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra ve çevresinde virüsün alınan önlemlere rağmen yayıldığını, bunun yeni bir türden kaynaklandığının belirlendiğini ve yeni türün daha ölümcül olduğuna dair bir bilgi bulunmasa da diğer türden yüzde 70 daha hızlı yayıldığının belirtildiğini bildirdi. Aşıların bu türe karşı daha az etkili olabileceğine dair de bir veri bulunmadığını aktaran Johnson, araştırmaların Dünya Sağlık Örgütü’ne iletildiğini söyledi.

Boris Johnson

Avrupa'da mutasyon paniği: İngiltere'ye uçuşlar askına alınıyor
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Avrupa'da mutasyon paniği: İngiltere'ye uçuşlar askına alınıyor

DÖRT ÜLKEDE DAHA GÖRÜLDÜ

  • Johnson, yeni türden dolayı şimdiye kadarki en geniş kısıtlamaların uygulandığı başkent Londra ile İngiltere’nin doğu ve güneydoğusunun önlemlerin daha da sıkılaştırıldığı 4. aşamaya alınacağını duyurdu. Johnson, bu yerlerde temel ürünlerin satılmadığı tüm mağazalar, spor salonları ve kuaförlerin de kapatılacağını, istisnai durumlar dışında halkın evde kalmasının isteneceğini bildirdi. Öte yandan Belçika ve Hollanda’da yeni tür koronavirüs mutasyonu görüldü. BBC’ye açıklama yapan DSÖ yetkilileri, Avusturya ve Danimarka’da da mutasyona uğramış vakalara rastlandığını belirtti.

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Uçuşlar durdu

Hollanda, Belçika, Almanya, Avusturya, Fransa, İtalya ve Kuveyt İngiltere’de Kovid-19’un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından bu ülkeye uçuşları durdurduklarını açıkladı. Hollanda Dışişleri Bakanlığı, kararın, 1 Ocak’a kadar yürürlükte kalacağı bildirildi. Belçika da sınırların gece yarısı itibarıyla en az 24 saat kapatılacağını ve tren seferlerine de yasak getirileceğini duyurdu. İtalya Dışişleri Bakanı da İngiltere’yle uçuşların karşılıklı olarak askıya alındığını aktardı.

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