Dünya Myanmar için kritik uyarı Koronavirüsün yeni merkez üssü olabilir
ASYA

Myanmar için kritik uyarı: Koronavirüsün yeni merkez üssü olabilir

Myanmar'da askeri darbenin ardından ortaya çıkan iç çatışmalar ve insani kriz sonrası dikkat çeken kritik bir uyarı geldi. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nden yapılan açıklamada Myanmar'ın yeni tip koronavirüsün yeni merkez üssü olabileceği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Myanmar için kritik uyarı: Koronavirüsün yeni merkez üssü olabilir
Foto/arşiv

Asian Insider'a konuşan Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketinin (IFRC) Asya Pasifik Acil Sağlık Koordinatörü Dr Abhishek Rimal, Myanmar'da darbenin yol açtığı siyasi krizin pandemi krizini de tetikleyebileceğini belirtti.

Myanmar ordusuyla isyancı silahlı gruplar arasında süren çatışmalar nedeniyle binlerce kişinin evini terk etmesinin, Kovid-19'u ülke geneline yayacağının altını çizen Dr Rimal, "Myanmar'ın komşu ülkeleri, muhtemel sığınmacı akınları karşısında sınır bölgelerinde test ve karantina merkezleri inşa ederek Kovid-19'u önleyici tedbirler hazırlamaya başladı." dedi.

Dr Rimal, çatışmalardan ötürü yerleşim bölgelerinden kırsal alanlara sığınan Myanmarlıların sağlık imkanlarından uzak olduğunu kaydederek, "Ülkede pandemi ve diğer hastalıkların korkunç noktalara varmasını istemiyorsak insani yardım bir an önce bölgeye ulaştırılmalıdır. Aksi durumda Myanmar, Kovid-19'un yeni merkez üssü olabilir." şeklinde konuştu.

Myanmar'da dün 122 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine şubat ayından bu yana en yüksek günlük Kovid-19 vaka artışı görülmüştü.

Myanmar askeri yönetimi, dünkü vakaların 50'sinin görüldüğü Chin eyaletine bağlı Tonzang bölgesinde karantina ilan etmişti.

  • Toplam 143 bin 823 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Myanmar'da virüs nedeniyle 3 bin 218 kişi yaşamını yitirdi.

Çok sayıda sağlık çalışanının askeri yönetime karşı sivil itaatsizlik eylemi yaptığı ülkede Kovid-19 testleri ve tedavileri yeterli oranda yapılamıyor.

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