Dünya Myanmarda darbe sonrası şiddet giderek artıyor Ölenlerin sayısı 320ye çıktı
ASYA

Myanmar'da darbe sonrası şiddet giderek artıyor: Ölenlerin sayısı 320'ye çıktı

Myanmar'da askeri darbeye ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 320'ye ulaştı. Ölenlerden 264'ünün güvenlik güçlerince vurulduğu bildirildi.

Haber Merkezi AA
Myanmarda darbe sonrası şiddet giderek artıyor: Ölenlerin sayısı 320ye çıktı
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Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) protestolara ilişkin hazırladığı günlük raporda son 24 saatte 34 protestocunun daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Raporda toplam ölü sayısının 320'ye yükseldiği belirtilerek, ölenlerden 264'ünün güvenlik güçlerince vurulduğu ifade edildi.

56 kişinin ölüm nedeninin tespit edilemediği bildirilen raporda, hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun 18-24 yaş grubundaki gençlerden oluştuğu kaydedildi.

Kachin eyaletindeki ordu karakolu, etnik silahlı grubun eline geçti

Myanmar'ın Kachin eyaletinde faaliyet gösteren ve askeri yönetime karşı protestocuları koruyacağını açıklayan Kachin Bağımsızlık Ordusu (KIA), eyaletteki bir ordu karakolunu ele geçirdi.

Myanmar Now sitesine konuşan KIA Sözcüsü Naw Bu, gece saatlerinde başlayan ve 11 saat süren çatışmaların ardından Çin sınırındaki Alaw Buam kasabasında yer alan ordu karakolu ve askeri üssü ele geçirmeyi başardıklarını açıkladı.

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Myanmar'da neden askeri darbe oldu?

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 320 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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