Dünya Myanmarda domuz gribi salgını
English English
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
ASYA

Myanmar'da domuz gribi salgını

Myanmar'da, bir aydır görülen domuz gribi salgınında 54 kişi hayatını kaybetti. Yangon'un salgından en fazla etkilenen bölge olduğunu kaydeden Sağlık ve Spor Bakanlığı kamu bilgilendirme görevlisi Aye, burada 43 ölüm olduğunu aktardı.

Haber Merkezi AA
Hastalık nedeniyle ilk ölüm 19 Haziran'da kayıt altına alındı.
Hastalık nedeniyle ilk ölüm 19 Haziran'da kayıt altına alındı.

Myanmar'da, bir aydır görülen domuz gribi salgınında 54 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sağlık ve Spor Bakanlığı kamu bilgilendirme görevlisi Phyu Phyu Aye, yaptığı açıklamada, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle haziran ayının ikinci yarısından bu yana 54 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Yangon'un salgından en fazla etkilenen bölge olduğunu kaydeden Aye, burada 43 ölüm olduğunu aktardı.

Aye, Yangon, Sagaing, Magway, Bago, Ayeyarwardy ve Mon bölgelerinde 671 hastadan 274'ünde virüs tespit edildiğini ifade etti.

Hastalık nedeniyle ilk ölüm 19 Haziran'da rapor edilmişti.

Bakanlık, vatandaşları yüksek ateşi bulunan kişilerden ve kalabalıklardan uzak durmaları konusunda uyarırken, yerel hastanelerden de hastalığın teşhisinde hızlı olmalarını istedi.

11inci uçak da Mürtede indi

11'inci uçak da Mürted'e indi

​S-400 füze sisteminin sevkiyatında 5. güne girildi.
İşsizlik açıklandı

İşsizlik açıklandı

​Nisan ayında oran yüzde 13 oldu.
ABye yanıt gecikmedi

AB'ye yanıt gecikmedi

​Dışişleri Bakanlığı AB'nin aldığı yaptırım kararına sert tepki gösterdi.
15 ile yağış uyarısı

15 ile yağış uyarısı

​Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
İstanbul'da feci kaza

İstanbul'da feci kaza

Önce minibüse sonra dükkana çarpan halk otobüsü kazasında 1 kişi öldü.
Satışlar başladı<br>Kilosu 120 TL

Satışlar başladı
Kilosu 120 TL

Sanatçı, futbolcu, boksör ve güreşçiler alıyor.
3 ile yayıldı

3 ile yayıldı

20 günde ölü sayısı 16'ya yükseldi.
Müptezeller Türkiye'yi<br>ele geçiremeyecek

Müptezeller Türkiye'yi
ele geçiremeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda konuştu.

Hain darbe girişimini<br>ilk Yeni Şafak duyurdu

Hain darbe girişimini
ilk Yeni Şafak duyurdu

Albayrak Medya, 15 Temmuz gecesi direnişin kalelerinden birisi oldu.
Hain geceyi anlattı

Hain geceyi anlattı

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, tarihi anları değerlendirmişti.
Salâlar semada<br>yeniden yankılandı

Salâlar semada
yeniden yankılandı

Türkiye'deki 90 bin camde eş zamanlı selalar okundu.
15 Temmuz'un öcünü alıyorlar

15 Temmuz'un öcünü alıyorlar

AB, darbe girişiminin 3. yıl dönümünde skandal bir karar aldı.
Kalır dudaklarda<br>şarkımız bizim

Kalır dudaklarda
şarkımız bizim

Necip Fazıl Kısakürek'in 'Şarkımız' şiirini okudu.
Kılıçdaroğlu'ndan<br>tuhaf açıklama!

Kılıçdaroğlu'ndan
tuhaf açıklama!

​Darbe açıklamasında ne '15 Temmuz' ne de 'FETÖ' geçiyor.
Türkiye tek yürek

Türkiye tek yürek

81 ilde vatandaşlar hain darbe girişimini anıyor.
Darbecilerin kollarını kestik

Darbecilerin kollarını kestik

Cumhurbaşkanı, Ankara Emniyeti'nin yeni binasını hizmete açtı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.