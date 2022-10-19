Myanmar'da hapishanedeki patlama: 8 ölü

Myanmar’ın en büyük cezaevlerinden başkent Yangon’daki Insein hapishanesinde meydana gelen 2 patlama ve sonrasında açılan ateşte, aralarında ziyaretçilerin de bulunduğu en az 8 kişinin öldüğü bildirildi.
Myanmar Now’da yer alan habere göre, çoğu siyasi tutuklu yaklaşık 10 bin mahkumu barındıran hapishanenin girişinde ve dışında sabah saatlerinde 2 patlama meydana geldi.
Polis yetkilileri patlamalar sonrası, cezaevi gözetleme kulesinden ateş açıldığı bilgisini paylaştı.
Olayda, cezaevindeki yakınlarını ziyarete gelen 5 kişi ve 3 cezaevi görevlisinin hayatını kaybettiği, çoğunluğu sivil en az 15 kişinin yaralandığı bildirildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.