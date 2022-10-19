Dünya Myanmarda hapishanedeki patlama 8 ölü
ASYA

Myanmar'da hapishanedeki patlama: 8 ölü

Myanmar’ın en büyük cezaevlerinden başkent Yangon’daki Insein hapishanesinde meydana gelen 2 patlama ve sonrasında açılan ateşte, aralarında ziyaretçilerin de bulunduğu en az 8 kişinin öldüğü bildirildi. Myanmar Now’da yer alan habere göre, çoğu siyasi tutuklu yaklaşık 10 bin mahkumu barındıran hapishanenin girişinde ve dışında sabah saatlerinde 2 patlama meydana geldi.

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Haber Merkezi AA
Myanmarda hapishanedeki patlama: 8 ölü
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Myanmar’ın en büyük cezaevlerinden başkent Yangon’daki Insein hapishanesinde meydana gelen 2 patlama ve sonrasında açılan ateşte, aralarında ziyaretçilerin de bulunduğu en az 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Myanmar Now’da yer alan habere göre, çoğu siyasi tutuklu yaklaşık 10 bin mahkumu barındıran hapishanenin girişinde ve dışında sabah saatlerinde 2 patlama meydana geldi.

Polis yetkilileri patlamalar sonrası, cezaevi gözetleme kulesinden ateş açıldığı bilgisini paylaştı.

Olayda, cezaevindeki yakınlarını ziyarete gelen 5 kişi ve 3 cezaevi görevlisinin hayatını kaybettiği, çoğunluğu sivil en az 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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