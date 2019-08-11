Dünya Myanmarda ölü sayısı 41e yükseldi
ASYA

Myanmar’da ölü sayısı 41’e yükseldi

Mon eyaletinde etkili olan muson yağışları sonucu meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 41’e yükseldi.

Haber Merkezi IHA
Arama kurtarma ekipleri aralıksız çalışıyor.
Arama kurtarma ekipleri aralıksız çalışıyor.

Myanmar’ın güneydoğu kesiminde yer alan Mon eyaletinde etkili olan muson yağmurları sonucu Ye Pyar Kone köyünde meydana gelen toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısı 29’dan 41’e yükseldi. Yerel yönetici Zaw Moe Aung rakamı doğrularken felaket sonucu 41 kişi yaralandığı ve 80 kişinin de kayıp olduğu öğrenildi. Arama kurtarma çalışmalarında görev alan yetkililer çamur içerisindeki çalışmaların devam ettiğini ve ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Bölge sakinlerinden 32 yaşındaki Htay Htay Win ise 2 kızının ve diğer 5 akrabasının hala bulunamadığını söyledi. Htay Htay Win, hayatta kalmasını, yakındaki su basmasına bakmak için evden birkaç dakika önce ayrılmasına bağladı.

Cuma günü geç saatlerde ülkenin Mon eyaletinde bulunan Ye Pyar Kone köyünde 16 ev heyelanın getirdiği çamur sularının altında kalmıştı. Arama kurtarma ekipleri, gece boyunca ekskavatörlerle çamurdan cesetler çıkarmaya çalışmıştı.

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