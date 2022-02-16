Dünya Myanmarda savaş uçağı düştü pilot öldü
ASYA

Myanmar'da savaş uçağı düştü pilot öldü

Myanmar'ın kuzeydoğusunda askeri uçağın düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti. Myanmar ordusunun yayın organlarından MRTV televizyonun haberine göre savaş uçağı Sagaing bölgesindeki bir göle düştü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Myanmarda savaş uçağı düştü pilot öldü
Myanmar'da savaş uçağı düştü, pilot öldü.

Teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtilen uçağın pilotu yaşamını yitirdi.

Arama kurtarma ekipleri, düşen savaş uçağının parçalarının askeri yetkililere teslim edildiği bilgisini paylaştı.

Sagaing bölgesi, askeri yönetime karşı silahlı direniş hareketi yürüten grupların merkez üssü olarak biliniyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Cii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne dek 872 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Amerika'ya ait F-35 savaş uçağı uçak gemisine inerken düştü
DÜNYA
Amerika'ya ait F-35 savaş uçağı uçak gemisine inerken düştü

Yunanistan'a ait F-16 düştü
DÜNYA
Yunanistan'a ait F-16 düştü
Ağızlarını diktiler

Ağızlarını diktiler

Sınırda bekleyen göçmenlerden akılalmaz protesto.
Türk cenneti

"Türk cenneti"

​Fransız haber ajansı mercek altına aldı.
Ev sahipliğine hazırız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarıyla görüştü.

Bakan Çavuşoğlu: Hastalığı hafif geçiriyorum. ​
400 milyon TL'lik yatırım

400 milyon TL'lik yatırım

​Kastamonu'ya 2 buçuk yılda yapıldı.

​Bakanlık yeni sistemi duyurdu: Dikkat çeken tedbirler.

​"Arkadaşımı Allahuekber diye aradım"

​Eksi beş derecede korunuyor: Herkes görmek için akın ediyor.

Brezilya'da sel felaketi

Brezilya'da sel felaketi

​Ölü sayısı 34'e yükseldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.