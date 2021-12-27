​Myanmar’da sivil katliamı​: Dehşete düştük

Yardım kuruluşu Save the Children, Myanmar’da önceki gün, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 38 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Uluslararası yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları Kurtarın), Myanmar’ın Kayah eyaletinde son günlerde ordunun yüzlerce sivili katlettiğini ve çatışma bölgesinde kalan 2 çalışanlarının da bu katliamlar esnasında kaybolduğunu bildirdi. Darbeyle ülke yönetimini ele geçiren ordunun, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 38 kişiyi öldürdüğü iddiasının basına yansımasının ardından açıklama yapan İngiltere merkezli insani yardım kuruluşu, askeri cuntanın, bölgedeki çatışmalarla ilgisi olmayan sivilleri katlettiğini, yoldan geçen arabaları durdurarak masum insanları öldürdüğünü aktardı.

CESETLERİ YAKIYOR

İç savaşın sürdüğü Myanmar’da askeri cuntanın, Tayland sınırındaki Kayah eyaletinde darbe karşıtlarına yönelik operasyonları devam ederken, yerel kaynaklar orduyu, operasyonu bölge halkına yönelik katliama çevirmekle suçluyor. Son günlerde Myanmar ordusunun yüzlerce sivili katlettiğini öne süren Save the Children CEO’su Inger Ashing, bölgedeki iki çalışanlarından haber alamadıklarını ve hayatlarından endişe duyduklarını belirtti. Yardım kuruluşu personelinin özel aracının yakıldığını söyleyen Ashing, “Ordunun insanları arabalarından zorla indirdiği, bazılarını tutukladığı, bazılarını öldürdüğü ve cesetlerini yaktığı bildiriliyor” ifadelerini kullandı.

Inger Ashing

DEHŞETE DÜŞTÜK

Darbeci askerlerin, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 38 kişiyi öldürüp bedenlerini ateşe verdiği iddiasını doğrulayan Ashing, “Myanmar’da masum sivillere ve kendilerini insani yardıma adamış çalışanlarımıza karşı yürütülen şiddet karşısında dehşete düştük” dedi. Önceki gün Kayah eyaletine bağlı Hpruso ilçesi yakınlarındaki Mo So köyünde çekildiği öne sürülen fotoğraflarda, 3 araçta yanmış 38 ceset olduğu görülmüş ve bu katliamı ordunun yaptığı iddia edilmişti. AP’ye konuşan yerel kaynaklar, kurbanların bölgedeki silahlı direniş grupları ile Myanmar ordusu arasındaki çatışmalardan kaçarak mülteci kampına gitmeye çalıştığını, yolda askerler tarafından tutuklandıktan sonra da öldürüldüklerini ifade etmişti.

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10 BİN CAN KAYBI

Şubat ayında gerçekleşen darbenin ardından Myanmar’ın dört bir yanında etnik sorunlara da dayanan yönetim karşıtı isyanlar çıkmış, ülkenin taşrası iç savaşa teslim olmuştu. Büyük şehirlerde darbe karşıtı protestolarda öldürülenler ve taşradaki iç savaşta ölenlerle birlikte bu yıl Myanmar’da 10 binden fazla kişinin siyasi nedenlerle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

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