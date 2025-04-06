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Myanmar'daki depremlerde acı bilanço: Can kaybı 3 bin 354'e yükseldi

Myanmar'daki depremlerde acı bilanço: Can kaybı 3 bin 354'e yükseldi

09:226/04/2025, الأحد
DHA
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Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 354'e yükseldiği bildirildi.

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.


Yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 354'e yükseldiği belirtilerek, enkaz altında kalan 653 kişinin kurtarıldığı ve kayıp olduğu bildirilen 200'ü aşkın kişi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.





#Myanmar
#deprem
#vefat

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