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Myanmar'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini geçti

Myanmar'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini geçti

09:243/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
DHA
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Myanmar'daki depremlerde bilanço ağırlaşıyor.
Myanmar'daki depremlerde bilanço ağırlaşıyor.

Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı 3 bin 3'e yükseldi.

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 3'e, yaralananların sayısı ise 4 bin 639'a yükseldi.


Devlet televizyonundan yapılan açıklamada, 22 Nisan'a kadar geçici ateşkes ilan edildiği bildirildi. Açıklamada,
"Deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle yollar, köprüler, binalar hasar gördü, çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Yardım ve kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Ülke genelinde yardım ve yeniden inşa çalışmalarını hızlandırma, barış ve istikrarı korumak amacıyla 2-22 Nisan 2025 tarihi arasında geçici ateşkes ilan edilmiştir"
ifadeleri kullanıldı.


#Myanmar
#deprem
#doğal afet

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