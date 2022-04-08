Mynmar'da Facebook üzerinden kaplan siparişi

Facebook gruplarında sunulan vahşi hayvan türlerinin miktarı beşte bir oranında arttı ve bunların yaklaşık üçte biri küresel yok olma tehdidi altında. Bunlar arasında filler, ayılar, maymunlar, dünyanın en yoğun ticareti yapılan memelisi olan kritik tehlike altındaki pangolinler var.

VICE World News'de yer alan haberde halka açık bir Facebook grubunda papağanların reklamının yapıldığı söylenerek sesli olarak "Fiyat doğruysa, alırsınız" denildiği iddia ediliyor. Diğer bir paylaşımda ise maymunların satışa çıkarıldığı ve ilgilenenlerin satıcının numarası ile irtibata geçeceği belirtiliyor.

Başka bir iddia ise yavru bir kaplanın satışa çıkarılması ve teslim edilecek kişiden adres istenilerek en yakın yere getirileceği söyleniyor.

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Leopar satıcısı olan kişi, alıcı tam para ödemeye razı olduğu sürece uluslararası teslimat sözü vererek "İstediğin yere gönderebilirim ama bunun için yeterince para harcaman gerekiyor." diyor.

Facebook Messenger sohbetindeki hayvan kaçakçısı ise ayı yavrusu için 1.800.000 kyat, yani 1.000 doların biraz üzerinde fiyat biçiyor ve yaşının ise sadece 2 ay olduğunu belirtiyor.

Bu, VICE World News'in hayvanların çevrimiçi olarak satıldığını tespit ettiği çok sayıda savunmasız türden sadece biri. Hayvanlar karaborsada veya karanlık ağda değil, internet bağlantısı ve Facebook hesabı olan herkesin ziyaret edebileceği ticaret forumlarında satılıyor.