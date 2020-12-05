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Dünya Napoliden Maradonaya büyük vefa Stadın adı değiştirildi
AVRUPA

Napoli'den Maradona'ya büyük vefa: Stadın adı değiştirildi

İtalya'nın Napoli Belediyesi, Napoli takımının stadı San Paolo'nun ismini, kısa süre önce hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona’nın adıyla değiştirdi. Maradona, 1984-1991 sezonları arasında formasını giydiği Napoli'nin 2 Serie A şampiyonluğu, 1 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupası ve 1 UEFA Kupası zaferi yaşamasında büyük rol oynamıştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Napoli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Napoli Belediye Başkanı Luigi De Magistris'in önerisiyle belediye yönetimi San Paolo Stadı'nın adını Diego Armando Maradona olarak değiştirilmesini onayladı. Açıklamada, "Napoli, Maradona'yı muazzam yeteneği ve ruhuyla 7 yıl boyunca Napoli’ye 2 lig şampiyonluğu ve diğer prestijli kupaları kazandıran tüm zamanların en büyük futbolcu olarak hatırlıyor." ifadesi kullanıldı.

Bu fotoğraflar olay oldu: Maradona'nın açık tabutunun başında fotoğraf çektirdiler
DÜNYA
Bu fotoğraflar olay oldu: Maradona'nın açık tabutunun başında fotoğraf çektirdiler
Napoli Belediyesi, 2017 yılında Maradona'ya fahri vatandaşlık da vermişti.

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti

Kalp krizi sebebiyle 26 Kasım'da ülkesi Arjantin'de vefat eden Maradona'nın ardından çok sevildiği Napoli kentinde binlerce taraftar, kendisini anmak üzere San Paolo Stadı önünde toplanmıştı. Napoliler, stada da Maradona isminin verilmesini talep etmiş bazı taraftarlar da stadın korkuluklarına "Diego Armando Maradona Stadı'dır" levhası asmıştı.

Diego Maradona'nın ölmeden önceki görüntüleri futbolseverleri bir kez daha üzdü
OYNAT 01:09
Diego Maradona'nın ölmeden önceki görüntüleri futbolseverleri bir kez daha üzdü
Birçok otoriteye göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak gösterilen Arjantinli Diego Armando Maradona 60 yaşında hayata gözlerini yumdu. Maradona, Tigre'deki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Efsane isim, kısa süre önce beyin ameliyatı geçirmişti. Arjantin basınında çıkan habere göre, Maradona'ya yapılan otopsinin ön raporunda, eski futbolcunun uyurken 'kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi' nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.


  • Maradona, 1984-1991 sezonları arasında formasını giydiği Napoli'nin 2 Serie A şampiyonluğu, 1 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupası ve 1 UEFA Kupası zaferi yaşamasında büyük rol oynamıştı.

Futbol en sevilen oğlunu kaybetti: Diego Armando Maradona
FOTOĞRAF 12
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Futbolculuğu döneminde Boca Juniors, Barcelona ve Napoli formalarıyla 9 kupa şampiyonluğu yaşayan, Arjantin Milli Takımı'yla 1986 Dünya Kupası'nı kaldırma başarısını gösteren Maradona, dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
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Çoğu futbol otoritesinin, Brezilyalı Pele ile tarihin en iyi futbolcusu olarak kabul ettiği, kimilerinin ise Pele'den daha yetenekli olduğunu iddia ettiği Maradona, 30 Ekim 1960 tarihinde Arjantin'in Buenos Aires kentinde dünyaya geldi.
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Fabrika işçisi bir baba ile ev hanımı bir annenin çocuğu olan Maradona'nın yeteneği 8 yaşında keşfedilir ve mahalle takımı Estrella Roja'da oynamaya başlar. Altyapısına girdiği Argentinos Juniors ile daha 16 yaşına girmeden profesyonel sözleşme imzalayan Maradona, 1981'de gittiği Boca Juniors'ta şampiyonluk yaşamasının ardından Avrupa'nın büyük kulüplerinden Barcelona'ya transfer oldu.
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1984 yılında efsanesi olacağı İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan Maradona, tüm kulvarlarda 259 maçta forma giydi ve 115 gol attı. Napoli, Maradona sayesinde ligdeki güçlü takımlarla mücadele edebilecek seviyeye ulaşırken, bu dönemde 2 lig şampiyonluğunun yanı sıra birer kez UEFA Kupası, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası kulübün müzesindeki yerini aldı.
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Maradona, Arjantin'in 1986'da müzesine götürdüğü FIFA Dünya Kupası'ndaki üstün performansıyla adını tüm dünyaya duyurdu. Turnuvanın çeyrek finalinde elle attığı golle tartışmaların hedefi olan yıldız oyuncu, aynı maçta topu 60 metre taşıyıp 5 kişiye çalım atarak fileleri havalandırdı. Bu gol, 2002'de FIFA tarafından yapılan oylamada yüzyılın golü seçildi. Maradonalı Arjantin, 1986 Dünya Kupası finalinde Batı Almanya'yı 3-2 yenerek şampiyonluğa uzandı. Maradona, milli takım formasıyla 91 maça çıkarken, 34 gol attı.
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Arjantin'in 1990 Dünya Kupası'nda finale yükselmesinde büyük pay sahibi Maradona'nın uyuşturucu sorunu, 1991'de kamuoyuna yansıdı. Aynı yıl uyuşturucu kullanmaktan 15 ay ceza alan ünlü futbolcu, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 1994 Dünya Kupası'ndan ihraç edildi. Bu bağımlılığı yüzünden 2004 ve 2007'de ciddi sağlık sorunları yaşayan Maradona'nın Napoli forması giydiği 1984-1991 yıllarından kalma 37 milyon avrodan fazla vergi borcu, İtalyan yetkililerle sürekli sorun yaşamasına neden oldu.
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Futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın teknik direktörlük hayatı, aktif kariyerinin aksine pek de başarılı geçmedi.
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Maradona, teknik direktörlük hayatına de ülkesinde adım attı. Argentinos Juniors'tan takım arkadaşı Carlos Fren ile 1994'te Textil Mandiyu, 1995'te ise Racing kulüplerini çalıştıran efsane oyuncu, 2008'de Alfio Basile'nin yerine Arjantin Milli Takımı teknik direktörlüğüne getirildi.
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Kamuoyunun da etkisiyle 2010 Dünya Kupası sürecinde milli takımın emanet edildiği Maradona'nın görevine, Arjantin'in çeyrek finalde karşılaştığı Almanya'ya 4-0 yenilerek elenmesinin ardından son verildi.
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Sivri dilliliğiyle tanınan Maradona, 2 yıllık milli takım teknik direktörlüğü süresince de rahat durmadı. Arjantin'in 2010 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandığı, elemelerdeki Uruguay galibiyeti sonrası basın mensuplarına hakaret eden Maradona'ya, FIFA tarafından 2 ay ceza verildi.
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Daha sonra El-Vasl, El-Fujairah, Dorados de Sinaloa ve Gimnasia de La Plata takımlarını çalıştıran Maradona, parlak futbolculuk kariyerinin gerisinde kaldı.
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Futbol en sevilen oğlunu kaybetti: Diego Armando Maradona
Geçirdiği kalp krizi sonrası 60 yaşında hayata veda eden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, ardında unutulmayacak bir kariyer bıraktı.


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