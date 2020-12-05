Napoli'den Maradona'ya büyük vefa: Stadın adı değiştirildi

Napoli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Napoli Belediye Başkanı Luigi De Magistris'in önerisiyle belediye yönetimi San Paolo Stadı'nın adını Diego Armando Maradona olarak değiştirilmesini onayladı. Açıklamada, "Napoli, Maradona'yı muazzam yeteneği ve ruhuyla 7 yıl boyunca Napoli’ye 2 lig şampiyonluğu ve diğer prestijli kupaları kazandıran tüm zamanların en büyük futbolcu olarak hatırlıyor." ifadesi kullanıldı.

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Napoli Belediyesi, 2017 yılında Maradona'ya fahri vatandaşlık da vermişti.

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti

Kalp krizi sebebiyle 26 Kasım'da ülkesi Arjantin'de vefat eden Maradona'nın ardından çok sevildiği Napoli kentinde binlerce taraftar, kendisini anmak üzere San Paolo Stadı önünde toplanmıştı. Napoliler, stada da Maradona isminin verilmesini talep etmiş bazı taraftarlar da stadın korkuluklarına "Diego Armando Maradona Stadı'dır" levhası asmıştı.

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OYNAT 01:09 Diego Maradona'nın ölmeden önceki görüntüleri futbolseverleri bir kez daha üzdü Birçok otoriteye göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak gösterilen Arjantinli Diego Armando Maradona 60 yaşında hayata gözlerini yumdu. Maradona, Tigre'deki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Efsane isim, kısa süre önce beyin ameliyatı geçirmişti. Arjantin basınında çıkan habere göre, Maradona'ya yapılan otopsinin ön raporunda, eski futbolcunun uyurken 'kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi' nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. BiP'te paylaş

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Maradona, 1984-1991 sezonları arasında formasını giydiği Napoli'nin 2 Serie A şampiyonluğu, 1 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupası ve 1 UEFA Kupası zaferi yaşamasında büyük rol oynamıştı.