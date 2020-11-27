Bu fotoğraflar olay oldu: Maradona'nın açık tabutunun başında fotoğraf çektirdiler

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Son depremler: Malatya ve Adıyaman'da hissedilen şiddetli deprem

Malatya ve Adıyaman'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 şiddetinde bir deprem olduğunu duyurdu. Depremin ardından vatandaşlar son depremler, son dakika deprem kelimelerini internette araştırmaya başladı. Peki, Malatya depreminin şiddeti kaç? Can veya mal kaybı oldu mu? İşte tüm detaylar...