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Dünya Bu fotoğraflar olay oldu Maradonanın açık tabutunun başında fotoğraf çektirdiler
AMERİKA

Bu fotoğraflar olay oldu: Maradona'nın açık tabutunun başında fotoğraf çektirdiler

Arjantin'de cenaze görevlilerinin Maradona'nın açık tabutu ile çektirdiği fotoğraf olay oldu. Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Maradona'nın tabutu başında çekilen fotoğrafta bir görevlinin tabutu açarak poz verdiği görülüyor.

Haber Merkezi Diğer
Cenaze görevlisi Maradona'nın tabutu ile böyle poz verdi.
Cenaze görevlisi Maradona'nın tabutu ile böyle poz verdi.

Arjantin'de cenaze görevlilerinin Diego Maradona'nın tabutunun yanında çektirdiği fotoğraflar olay oldu.

TEPKİ YAĞDI

Üç çalışanın çektiği fotoğrafların sosyal medyada yayılmasının ardından Maradona'nın avukatı Matias Morla, "Arkadaşımın hatırasını korumak için bu zulmün karşılığı ödenene kadar durmayacağım" ifadelerini kullandı.

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DAİMİ ÇALIŞAN DEĞİLMİŞ

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yer alan Sepelios Pinier isimli cenaze evinden yapılan açıklamada, Maradona'nın açık tabutunun yanında fotoğraf çektiren kişilerin cenaze evinin daimi çalışanı olmadığı belirtildi.

Fotoğrafların birinde yer alan Diego Molina isimli görevlinin, görsellerin sosyal medyada yayılması üzerine ölüm tehditleri aldığı ve bazı kullanıcıların Molina'nın Arjantin vatandaşlığından çıkarılması için çağrıda bulunduğu kaydedildi.

Futbol yıldızı Mardona geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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