Dünya NASA astronotları uzay yürüyüşüne başladı
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NASA astronotları ‘uzay yürüyüşüne’ başladı

NASA astronotları Kayla Barron ve Raja Chari, güneş enerjisini ISS’te elektrik gücüne çeviren cihazlar için gerekli olan değişiklik kitlerini birleştirmek ve kurmak için uzay yürüyüşüne başladı.

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Haber Merkezi DHA
NASA astronotları ‘uzay yürüyüşüne’ başladı
NASA astronotları ‘uzay yürüyüşüne’ başladı.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bulunan astronotlar Kayla Barron ve Raja Chari, bugünkü uzay yürüyüşünde, güneş enerjisi dizilerinin güncellenmesi için gerekli ‘değişiklik kitlerinin’ kurulumunu ve birleştirilmesini yapacak.

5 SAAT KALACAKLAR

İki astronot toplamda uzayda 6.5 saat kalacak.
ISS’teki güneş enerjisi dizileri, her gün yürütülen sayısız araştırma ve bilim araştırmasının yanı sıra yörüngedeki platformun devam eden operasyonlarına elektrik gücü sağlamak için güneş ışığını soğuruyor.

Kiev'i savunan komutanlar şehirdeki son durumu anlattı
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Pazartesi günü dokuz katlı bir apartmanı vuran Rus füzesi, en az bir kişinin ölümüne yol açarken, yaşanmaz hale gelen binada onlarca kişi evsiz kaldı.<br><br>
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Apartman sakinlerinin çoğunun sığınakta olması daha büyük bir faciayı önledi. Fakat Kiev'in merkezi ve dış mahallelerinin birçoğu henüz saldırıya hedef olmadı.<br><br>
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Kiev sakinlerinin yaklaşık yarısının ülke dışına ya da Ukrayna'nın batısına kaçtığı düşünülüyor. Kalanlar ise saldırı tehlikesi altında yaşıyor.<br><br>
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Nehirler ve turbalıklar<br>Orgeneral Andriy Krişenko, kentin Rus füzelerine maruz kaldığını kabul etmekle beraber, arazi yapısının kendileri açısından avantajlı olduğunu söyledi.<br><br>Kiev ve çevresi, Dinyeper nehri ve kollarının böldüğü büyük bir alana yayılıyor.<br><br>Orgeneral Krişenko, \"Kentin büyüklüğü bir yandan savunmasını zorlaştırıyor, ama öte yandan bu bizim için aynı zamanda avantaj\" diye konuştu:<br><br>\"Kente yaklaşırken nehirleri köprüleri aşmak zorundasınız. Askerlerimiz buralarda mevzileri güçlendiriyor. Kiev'in çevresinde Dinyeper'e bağlanan birçok küçük nehir ve turbalık mevcut. Yani büyük çaplı bir askeri harekâta uygun değil.\"<br><br>Aynı zamanda Kiev Belediye Başkan Yardımcısı da olan Orgeneral Krişenko, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile benzer bir iyimserlik ve güven içinde konuşuyor.<br><br>Kiev bir sanayi şehri ve Ukraynalı komutan; atölye ve fabrikaları askeri mevzileri güçlendirecek malzeme üretimine yönlendirdiklerini anlatıyor. Beton blok, kum torbası ve tanklara karşı barikatlar gibi.
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Orgeneral Sergiy Kniazev ve Andriy Krişenko, askeri üsteki interaktif ekran önünde, Rus birliklerinin iki ana koldan ilerleyişini durdurmayı başardıklarını anlatıyor.<br><br>Bunlardan biri Kiev'in doğusunda, diğeri de Rus ordusunun yaklaşık 64 kilometre uzunluğundaki zırhlı konvoyunun yer aldığı kuzeybatı hattında bulunuyor.<br><br>Ukraynalı komutanlar, konvoya saldırarak dağılmasını sağladıklarını ve artık bir tehdit oluşturmadığını öne sürdü.
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Stratejik köprüler yıkılıyor<br>Orgeneral Kniazev, Rus ordusunun başkente en yakın olduğu mevzinin 20 km uzaklıkta, Irpin Nehri'nın karşı yakasında yer aldığını belirtti.<br><br>Ukrayna'nın iyi silahlanmış ve organize olmuş birlikleri, stratejik öneme sahip köprüleri havaya uçurarak önlem alıyor.<br><br>Binlerce sivil, bu köprülerden birinin yıkıntıları üzerinden geçtiğimiz günlerde Irpin kentinden kaçtı.<br><br>Orgeneral Kniazev, \"Ruslar peşlerinden gitmeyi başaramadı. Buralar sulak ve bataklık bir alan. Geçemiyorlar\" dedi.
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Kiev'i savunan komutanlar şehirdeki son durumu anlattı
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in savunmasından sorumlu iki general Rus topçusunu şehirden uzak tutmak için büyük çaba harcadıklarını belirtti. Komutanlar, Kiev'in arazi yapısının kendilerine avantaj sağladığını söylüyor.

Rus askerlerini gözünden tanıyacak: Ukrayna'dan savaşın seyrini değiştirecek teknolojik hamle
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Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta teknolojik hamleler büyük önem taşıyor.<br>
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Bu nedenle Ukrayna hükümeti de Rusya’ya karşı yeni bir savunma biçimine geçiş yaptı.
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ÜCRETSİZ ERİŞİM TEKLİFİ<br><br>Reuters'ın bildirdiğine göre, ABD’li yüz tanıma teknolojisi şirketi Clearview, Ukrayna Savunma Bakanlığı'na, sistemlerine ücretsiz erişim teklif etti.
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UKRAYNA KABUL ETTİ<br><br>Ukrayna yönetimi, Rus askerlerini tespit etmek için yüz tanıma teknolojisi teklifini kabul etti.
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Ukrayna, savaş süresi boyunca Clearview AI’ın teknoloji ve fotoğraf veritabanına erişme hakkına sahip olacak.
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RUS AJANLARINI TESPİT EDECEK<br><br>Ukrayna Savunma Bakanlığı, sokaklarda çatıştıkları Rus güçlerine ek olarak kendi saflarına sızan Rus ajanlarını Clearview teknolojisi ile tespit edebileceğini düşünüyor.<br>
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VERİ TABANINDA 10 MİLYAR FOTOĞRAF VAR<br><br>Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın, Rus askerlerini tanımlamak için 10 milyar fotoğraftan oluşan bir veri tabanına sahip Clearview yüz tanıma sistemini kullanmaya başladığı bildirildi. <br>
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ÖLÜLERİN TESPİTİNDE DE KULLANILACAK<br><br>Ukrayna devreye sokacağı yüz tanıma teknolojisi ile sokaklardaki güvenliği artırmanın yanı sıra ölülerin daha kolay tanımlanmasına olanak sağlaması bekleniyor. <br>
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UKRAYNALI MÜLTECİLERİ AİLELERİNE KAVUŞTURABİLECEK<br><br>Ayrıca diğer güvenli bölgelere kaçan Ukraynalı mültecilerin, aile üyeleriyle yeniden bir araya gelmelerine de izin verebilir.<br>
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ABD'Lİ ŞİRKET RUSYA'YA TEKLİF SUNMADI<br><br>Clearview, Ukrayna'nın bu teknolojiyi mültecileri ailelerle yeniden birleştirmek, yanlış bilgilerle mücadele etmek, kontrol noktalarını taramak ve cesetleri teşhis etmek için kullanabileceğini belirtti ve bu teknolojiyi savaşın karşı tarafı Rusya'ya sunmadı.<br>
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Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı daha önce Amerikan yapay zeka şirketlerinden gelen destek tekliflerini değerlendirdiğini söylese de, ülkenin Savunma Bakanlığı bu tekliflerle ilgili olarak yorum yapmaktan kaçındı.<br><br>
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CLEARVIEW AI BİRÇOK ÜLKEDEN CEZA ALDI<br><br>Clearview AI teknolojisi son birkaç yılda ağır bir şekilde eleştirilmişti. <br>
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Clearview tarafından yüz verilerinin toplanması 2020’de Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) tarafından dava edilmişti.
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<br>Bu ay İtalya, şirkete 20 milyon euro para cezası verdi ve İtalyan vatandaşlarının görüntülerinin kaldırılmasını emretti.<br>
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İngiltere, veri koruma yasalarını ihlal ettiği için Kasım ayında Clearview'ı askıya aldı.
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Kanada, Avustralya ve Fransa da, Clearview'a vatandaşlarının görüntülerini kaldırmasını emreden ülkeler arasında yer alıyor.
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Rus askerlerini gözünden tanıyacak: Ukrayna'dan savaşın seyrini değiştirecek teknolojik hamle
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları 20'nci gününe girdi. Rusya saldırılarını aralıksız devam ettirirken, Ukrayna da direnişini sürdürüyor. Ukrayna, Rusya'ya karşı yeni bir savunma planını devreye soktu. İşte savaşın seyrinde çok önemli role sahip olması beklenen teknolojik hamle...

Gökyüzü bir anda turuncuya döndü: Görenler dehşetle telefona sarıldı
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İspanya'nın Murcia bölgesi bir anda turuncua büründü. Bölge sakinlerini tedirgin eden görüntünün nedeni kısa süre sonra belli oldu.
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Görüntünün nedeni Sahra Çölü’nden gelen toz fırtınasıydı.
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Göyüzünü turuncu görüp telefonlarına sarılanlar o anları sosyal medyada paylaştı.
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Dikkat çeken görüntüler bir anda tüm dünyaya yayıldı.
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Sahra Çölü’nden gelen toz fırtınası, İspanya’nın güneydoğusundaki Murcia bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi.
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Liman kenti Aguilas’ta toz fırtınası nedeniyle gökyüzünün rengi turuncuya döndü.
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Yerel yetkililer, halka uzun süre dışarıda kalmama uyarısında bulunurken, solunum yolu hastalıkları olanlar için FFP2 maskelerinin kullanılmasını tavsiye etti.
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İşte bölgeyi tedirgin eden görüntüler...
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Gökyüzü bir anda turuncuya döndü: Görenler dehşetle telefona sarıldı
İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia bölgesinde gökyüzünün rengi bir anda turuncuya döndü. Gökyüzünü o halde gören bölge sakinleri o anları görüntülemek için telefonlarına sarıldı. Korkutan görüntünün nedeni kısa süre sonra belli oldu. Ayrıntılar haberimizde...


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