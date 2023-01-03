NASA Başkanı Nelson: Çin Ay'ı kendi toprağı ilan edebilir

Çin’in Ay’ı kendi bölgesi olarak talep edebileceğini ve ABD astronotlarının Ay’a inmesini yasaklayabileceğini söyleyen Nelson'un açıklamaları şu şekilde;





"Ben ve NASA’daki diğer uzmanlar, Çin Ay’a ulaştığında, burada ne yapmayı planladığı konusunda ABD adına giderek daha fazla endişeleniyoruz. Çünkü, kendine ait bir uzay istasyonu inşa etmeye çalışan Çin, yakın bir gelecekte Ay’ı kendi toprağı ilan edebilir.

Bu ülke, Ay yüzeyinde kaynaklar açısından zengin yerleri tutmaya çalışıyor. Şurası bir gerçek ki süper güçler, uzayı parselleme yarışı içinde. Bu nedenle Çin’in bilimsel araştırma kisvesi altında Ay’da bir yere ulaşmamasına dikkat etsek iyi olur. Çin dediğim gibi yakın bir gelecekte diğer ülkelere ‘Uzak durun buradan, çünkü burada biz varız, Ay bizim hâkimiyetimiz altında’ diyebilir" ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 11 Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Mars keşif uydusu Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), kızıl gezegenin yüzeyini görüntülemeye devam ediyor. Mars Reconnaissance Orbiter uzay aracında yer alan HiRISE kamerası tarafından elde edilen görseller, Marsın kış mevsimine ait harika manzaraları hayran bırakıyor. MARSTA KIŞ MEVSİMİ Dünya yeni yıla girmeden sadece 6 gün önce; 26 Aralıkta kızıl gezegen, 687 Dünya günü sürecek olan kendi yeni yılına başladı. DÖRT MEVSİM YAŞANIYORMarsta tıpkı Dünyada olduğu gibi ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış olmak üzere 4 mevsim var. Ancak yazları ılık olan Marsta kış oldukça soğuk geçiyor ve sıcaklıklar eksi 123 santigrat dereceye kadar düşüyor. Mars kışı boyunca, karbondioksit Marsın her iki kutbunda da buz olarak birikir ve daha sonra ilkbaharda eriyip süblimleşir. Gazın Mars atmosferine geri salınması atmosferik basıncı artırıyor ve kuvvetli rüzgarlara neden oluyor. Dünyadaki kar taneleri su moleküllerinin kristalleşmesi prensibine bağlı olarak kristal şeklinde altı kenarlı bir yapıya sahip. Ancak Marsdaki karlar karbon dioksit temelli olduğunda kuru buz kar taneleri küp şeklinde meydana geliyor. NASA paylaştı: Mars'ta hayran bırakan kış manzaraları NASA, Mars gezegenine ait kış manzaralarını paylaştı. NASA'nın Mars keşif uydusu Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), kızıl gezegenin yüzeyini görüntülemeye devam ediyor.

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FOTOĞRAF 9 ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART) isimli uzay aracı, dünyadan yaklaşık 11 milyon kilometre uzaktaki asteroide, planlandığı şekilde başarılı bir çarpma gerçekleştirdi. NASAnın internet sitesinden ve tüm sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen canlı yayında, dünyanın potansiyel asteroit veya kuyruklu yıldız tehlikelerine karşı savunma teknolojisini test etmek amacıyla uzaya fırlatılan DART, dünya için hiçbir tehdit oluşturmayan Dimorphos isimli asteroide tam zamanında çarptı. DART uzay aracı, otonom konumda kilitlendiği çift asteroidin Dimorphos isimli küçük olan (yaklaşık 170 metre çapındaki) parçasını, yörüngesinden saptırmak için yaklaşık saatte 23 bin kilometre hızla itti. Gelecekteki potansiyel tehdit oluşturabilecek gök cisimlerini ölçümlemek ve önlemek için ilk defa gerçekleştirilen deneme amaçlı çarpışma, DARTın üzerine yerleştirilen kamera ile Hubble, Webb ve Lucy teleskopları tarafından da kayda alınırken, çarpışmayı canlı takip edenler görüntüleri yaklaşık 45 saniye gecikmeli olarak seyredebildi. DARTı geliştiren Marylanddeki Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarından yönetilen planlı çarpışma sonrası, NASA yetkilisinin canlı yayında, Bu, insanlığın bir gök cisminin rotasını değiştirmek üzere yaptığı ilk girişimdi. şeklindeki sevinç ifadeleri duyuldu. Başarılı deneme sonucu bir uzay aracının, yörüngesini yer tabanlı teleskoplar kullanılarak ölçülebilecek şekilde değiştirmek için kasıtlı olarak, hedeflenen bir asteroidle çarpışabileceği ispatlanmış oldu. NASA'nın DART uzay aracı 11 milyon kilometre ötedeki asteroidi vurdu NASA'nın DART uzay aracı, dünyadan yaklaşık 11 milyon kilometre uzaklıktaki Dimorphos asteroidine planlı çarpmayı başardı. DART, asteroidi yörüngesinden saptırmak için yaklaşık saatte 23 bin kilometre hızla itti.

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FOTOĞRAF 7 Geçen yıl SpaceX Starship SN9, Teksasdaki test tesislerinden yaptığı yüksek irtifa test uçuşundan sonra bir ateş topuna dönüştü. Bu yıl da Muskın SpaceX şirketi, Starship roketini yörüngeye göndermeye hazır ancak Uluslararası Uzay İstasyonu herhangi bir başarısız fırlatmanın olmasından korkuyor. Musk, insanlığın Marsa giden yolu olarak gördüğü Starshipin roketin gelişiminde uzun süredir ertelenen önemli bir dönüm noktası olan yörüngeye başarılı bir şekilde ulaşabileceğini göstermek istiyor. NASAnın yöneticilerinden Kathy Lueders, SpaceXin ilk uçuşlarındaki gibi bir başarısızlık yaşanırsa bunun oldukça yıkıcı olacağını söylerek endişelerini dile getirdi. NASA geçen yıl, Apollo programı günlerinden ABD astronotlarının Starshipi kullanması için SpaceXi seçti. Starship nedir?Starship, ticari uyduları Dünya yörüngesine, insanları aya ve Marsa fırlatmak için tasarlanmış iki aşamalı yeniden kullanılabilir bir roket sistemi. NASA'dan Elon Musk korkusu: Uluslararası Uzay İstasyonuna giden yol patlayabilir NASA, SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı yeni nesil uzay aracı Starship'in tekrar fırlatıldıktan sonra bir patlama gerçekleşirse uzaya giden tek yolun yok olabileceğinden korkuyor. NASA'nın uzay operasyonları şefi Kathy Lueders, firma tarafından başarısız bir fırlatmanın tekrarlanmasının "oldukça yıkıcı" olabileceğini söyledi.

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