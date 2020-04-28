NASA'dan açıklama: 2020 tüm zamanların en sıcak yılı olacak

2020 yılının tüm zamanların en sıcak yılı olabileceği belirtiliyor.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, 2020 bugüne kadar ölçülen en sıcak yıl olabilir.NASA Goddard Uzay Çalışmaları Enstitüsü Müdürü Gavin Schmidt tarafından yapılan araştırmaya göre bu durumun gerekleşme olasılığı yüzde 60 olarak belirlendi.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesinden (NOAA) yapılan açıklamada ise bu ihtimalin yüzde 75 olduğu bilgisinin altı çizildi.

2020'nin en sıcak yıl olmasa bile şimdiye kadar görülmüş en sıcak 5 yıldan biri olmasına ise kesin gözüyle bakılıyor. Zira uzmanlar 2020’nin en sıcak 5 yıldan biri olma ihtimalini yüzde 99 olarak hesapladı.

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek?

Türkiye dahil tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınmanın gelecek yıllarda dünya haritasını nasıl değiştireceğini hiç düşündünüz mü? Buzullar eriyor ve maalesef kimse bunu durduramıyor. Peki böyle devam ederse nelerle karşılaşacağız?

Christian Aid tarafından yayınlanan rapor Küresel Isınma'nın sonuçları ile ilgili oldukça ürkütücü uyarılarda bulunuyor.

Tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek. Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.

Rapora göre buzulların erimesinden en radikal şekilde etkilenecek ülkelerden birisi İngiltere. İngiltere'ye bakalım. Erime sonrasına bakın ne hale geliyor?

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İrlanda Cumhuriyeti ve İngiltere'de kıyı tarafları olduğu gibi su altında kalıyor, adalar küçülüyor.