Nasır hizmet dışı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun uzun süredir kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nin hizmet veremez hale geldiğini söyledi. Hastanede hala 200 kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini belirten Ghebreyesus, İsrail kuvvetlerinin hastaneye yakıt ulaştırmak isteyen DSÖ ekiplerini engellediğini kaydetti. Ghebreyesus, açıklamasında ayrıca, hastalara ve hastaneye erişimin kolaylaştırılması çağrısı yaptı. İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, Han Yunus'ta saldırılarını sıklaştırırken daha önce Şifa, Endonezya ve Kudüs hastanelerinde yaptığı gibi Nasır Hastanesi'ni de geçen hafta kuşatma altına almıştı. İşgal güçleri, hastanede, 10'a yakın kuvözde bebek olmak üzere 200 civarında hasta, sağlık personeli ve doktoru hastanede alıkoyarken hastane binasını karargaha çevirmişti.