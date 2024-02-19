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Dünya

Nasır hizmet dışı

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları 135'inci gününü tamamlarken Gazze'deki hastaneler İsrail saldırıları nedeniyle bir bir hizmet dışı kalmaya devam ediyor.

04:00 - 19/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:47 - 19/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Fotoğraf : Ashraf Amra - AA /
Arşiv.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun uzun süredir kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nin hizmet veremez hale geldiğini söyledi. Hastanede hala 200 kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini belirten Ghebreyesus, İsrail kuvvetlerinin hastaneye yakıt ulaştırmak isteyen DSÖ ekiplerini engellediğini kaydetti. Ghebreyesus, açıklamasında ayrıca, hastalara ve hastaneye erişimin kolaylaştırılması çağrısı yaptı. İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, Han Yunus'ta saldırılarını sıklaştırırken daha önce Şifa, Endonezya ve Kudüs hastanelerinde yaptığı gibi Nasır Hastanesi'ni de geçen hafta kuşatma altına almıştı. İşgal güçleri, hastanede, 10'a yakın kuvözde bebek olmak üzere 200 civarında hasta, sağlık personeli ve doktoru hastanede alıkoyarken hastane binasını karargaha çevirmişti.

El-Emel Hastanesi vuruldu

İşgal ordusuna bağlı tankların el-Emel hastanesine ateş açtığı ve hastanenin üçüncü katının isabet aldığı bildirildi. Filistin Kızılayı, saldırının ardından hastanede büyük bir hasar oluştuğunu bildirdi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, olmak üzere 28 bin 858 Filistinli öldürüldü.



#Gazze
#Soykırım
#İsrail
#Dünya Sağlık Örgütü
#Nasır Hastanesi
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