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Natanz’a Mossad sabotajı​​

Natanz’a Mossad sabotajı

İsrail medyası dün İran’ın İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi’nde meydana geldiği iddia edilen “kazanın” ardında istihbarat servisi Mossad’ın olduğunu belirtti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Cumartesi günü ziyaret ettiği Natanz Nükleer Tesisi’nde elektrik dağıtım ağında dün bir kaza meydana geldiği iddia edilmişti.

Dış Haberler Yeni Şafak
Natanz’a Mossad sabotajı​​
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Cumartesi günü ziyaret ettiği Natanz Nükleer Tesisi’nde elektrik dağıtım ağında dün bir kaza meydana geldiği iddia edilmişti.

İsrail medyası dün İran’ın İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi’nde meydana geldiği iddia edilen “kazanın” ardında istihbarat servisi Mossad’ın olduğunu belirtti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Cumartesi günü ziyaret ettiği Natanz Nükleer Tesisi’nde elektrik dağıtım ağında dün bir kaza meydana geldiği iddia edilmişti. İsrail Kanal 13 televiyonu, “Natanz’a siber saldırın arkasında Mossad var.” başlıklı haberinde, “Batı’daki istihbarat kaynaklarına göre, İran’daki uranyum zenginleştirme tesisinde meydana gelen elektrik kesintisinden İsrail sorumlu ve projeye ağır hasar verildi.” ifadelerine yer verdi.

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  • İsrail Jerusalem Post gazetesi de Mossad’ın dolaylı yoldan saldırının arkasında olduğunu kaydederek “Pazar sabahı gerçekleşen olay ‘kaza’ değildi ve nükleer tesise İran’ın kamuoyuna açıkladığından daha büyük zarar verdi” ifadelerine yer verdi. Mossad’ın hedef aldığı belirtilen tesiste önceki gün Ruhani’nin talimatıyla 10 kat daha fazla uranyum üretecek 146 adet IR6 santrifüjleri ile uranyum zenginleştirmesine başlanmıştı.

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İranlı yetkililer ilk açıklamalarında tesiste ‘arıza‘ yaşandığını belirtirken İran meclisi Elburz Milletvekili Ali Haddadi doğrudan İsrail’i suçlayarak, “Dün nükleer bilimcinin öldürülmesi, bugün İran gemisine saldırı ve Natanz Nükleer Tesisi’nde sabotaj.” tespitini yaptı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ise olayın “terör eylemi” olduğunu duyurarak İran’ın saldırılardan yılmayacağını söyledi. Öte yandan İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Natanz Nükleer Tesisi’nde incelemelerde bulunduktan sonra dönüş yolunda kaza yaptı. İsrail’in Temmuz 2020’de Natanz’da gerçekleşen patlamadan sorumlu olduğu bildiriliyordu.

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