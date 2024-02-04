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Dünya

NATO Genel Sekreteri duyurdu: Rusya'dan tehdit algılanmıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın savaşı kazanması halinde bir NATO ülkesine saldıracağı iddiasını cevapladı. Stoltenberg, ''Bir NATO müttefikine yönelik yakın zamanda askeri bir tehdit algılamıyoruz." ifadelerini kullandı.

23:57 - 4/02/2024 Pazar
AA
Stoltenberg, NATO'nun Rusya'nın Kırım'ı 2014'te yasa dışı ilhak etmesinin ardından ortaya çıkan yeni gerçekliğin farkına vararak buna uyum sağladığını kaydetti.
Stoltenberg, NATO'nun Rusya'nın Kırım'ı 2014'te yasa dışı ilhak etmesinin ardından ortaya çıkan yeni gerçekliğin farkına vararak buna uyum sağladığını kaydetti.

Stoltenberg, Alman ARD televizyonuna NATO'nun gelecek perspektifine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"Rusya, Ukrayna savaşını kazanırsa NATO üyesi bir ülkeye de saldıracak" iddialarına ilişkin Stoltenberg, "Bir NATO müttefikine yönelik yakın zamanda askeri bir tehdit algılamıyoruz." dedi.

NATO'nun son dönemlerde önemli ölçüde güçlendirildiğini belirten Stoltenberg, "Elbette barış kendiliğinden oluşmaz. Her ne kadar yakın bir tehdit olmasa da savunmamıza önemli yatırımlar yaptık. Hazırlık seviyelerini ve silahlı kuvvetlerimizin gücünü arttırdık. Tarihte ilk defa bir muharip birliği yeniden yapılandırdık. Bu, NATO'nun bir nesil içinde gerçekleştirdiği en büyük güçlenmedir." diye konuştu.


Almanya ve ABD'den beklentiler


NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Almanya'dan ve diğer tüm müttefiklerden silahlı kuvvetlerini modernize etmelerini ve bu doğrultuda eğitip donatmalarını beklediğini ifade ederek "Almanya şu anda ABD ve Birleşik Krallık'tan sonra savunmaya en fazla harcama yapan müttefik. Almanya, NATO'daki kolektif savunmaya katkıda bulunuyor. Almanya ve diğer tüm ortaklar, gelecekte de güvenilir bir savunma inşa edebilmemiz için çabalarını arttırmaya devam etmelidir." ifadelerini kullandı.

ABD'de seçimlerinde Donald Trump'ın başkan olması halinde, bunun NATO'ya etkisini değerlendiren Stoltenberg, ABD'nin çeşitli nedenlerle NATO için güvenilir ve sadık bir ortak olarak kalmasını beklediğini dile getirerek güçlü bir NATO'nun, ABD'nin de güvenlik çıkarına uygun olduğunu vurguladı.

Trump'ın, müttefikleri NATO için az harcama yaptığı yönünde eleştirdiğini hatırlatan Stoltenberg, "Bu esasen NATO'nun kendisine yönelik bir eleştiri değildi, daha ziyade NATO müttefiklerine yeterince harcama yapmadıkları için eleştiri getiriliyordu. Ancak şimdi harcama yapıyorlar ve birlikte durduğumuz, birlikte hareket ettiğimiz sürece güvendeyiz. NATO müttefikleri dünyanın ekonomik ve askeri gücünün yüzde 50'sini oluşturuyor. Bu, ABD için hem iyi hem de güzel bir şey ve bu yüzden güvenilir bir ortak olarak kalmalarını bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.


#NATO
#Jens Stoltenberg
#Rusya
#Ukrayna
33 dakika önce
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