Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya saldırı için bahane arıyor
AVRUPA

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya saldırı için bahane arıyor

Rusya-Ukrayna gerilimi yükselirken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı yapmak için bir bahane aradığını biliyoruz" dedi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Putin diyalogdan vazgeçip saldırırsa savaşın tüm sorumluluğu kendisine ait olacaktır" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya saldırı için bahane arıyor
Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından Rusya-Ukrayna krizi hakkında açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg'in açıklamasından öne çıkanlar:

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı yapmak için bir bahane aradığını biliyoruz. Rusya'nın Ukrayna sınırında bugüne kadar hiç görmediğimiz bir askeri sevkiyat yaptığını görüyoruz. Şu anda bir saldırıya geçmek için bahane aradığını biliyoruz. Rusya'ya geri çekilme çağrımızı yineliyoruz.

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"DİYALOG ÇAĞRIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

"Rusya'yı bilgi kirliliği yapmakla suçladınız, onlarda aynı suçlamayı yapabilir mi?" yanıtlayan Stoltenberg,

"Şimdiye kadar sahadaki olaylar, olgular ortada. Ticari uydular yoluyla ne olup bittiğini görebiliriz. Rusya'nın birlikleri görüyoruz ancak niyeti konusu belirsiz. Daha önce de Ukrayna'ya saldırmış oldukları için kaygımız ciddi düzeyde. Eğer güç kullanacak olursa bu Rusya için büyük bir tehdit olacaktır, biz Ukrayna'nın yanındayız. Rusya'nın bu agresif tutumu karşısında biz diyalog çağrımızı sürdürüyoruz, biz diplomasiye inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sahada bundan sonra neler olmalı ki NATO gerginliğin dindiğine inansın?" sorusunu yanıtlayan Stoltenberg şöyle konuştu:

  • "Gerçek bir geri çekilme görmemiz gerekiyor. Bir takım askerler içeri girdi, bazıları geri çekildi ama temele baktığımızda asker sayısı arttı. Burada bir hareketliliğin olması askerlerin çekildiği anlamına gelmiyor. Şu anda bunu görmüş değiliz ancak bu değişebilir, biz de bunu bekliyoruz. Dileriz bundan sonraki dönemde Rusya, dediğini yapabilir."

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Rusya'nın ABD'ye güvenlik garantileri hakkındaki yanıtı hakkında konuşan Stoltenberg, "Biz Rusya'dan yazılı bir cevap bekliyoruz, bir taslak elimize geçti. Rusya'nın NATO ile imzalamak istedik güvenlik maddelerini içeren bir taslak. Misiller, füzeler, silahların konuları gibi maddeler yer alıyor. Hem NATO müttefiki, hem Rusya için önemli kararlar alınabilir. Önerilerimizi ilettik, Daha önce yaptığımız gibi müzakere masasına oturursak iyi kararlar alabiliriz. Şimdi Rusya'dan cevap bekliyoruz henüz cevap gelmiş durumda değil. Gerginliğin en üst düzeyde olduğu dönemde görüşmemiz önemli. Herkes kaygılarını dile getirir ve sonuç alınabilir." dedi.

  • Rusya'nın Ukrayna sınırı yığdığı askerler hakkında, "Bunun normal bir askeri tatbikat olmadığını düşünüyoruz, askeri bir işgale geçebilirler. Bu sebepler ötürü Rusya'ya çağrılarımızı yineliyoruz. Hiçbir zaman gerginliği azaltmak ve siyasi çözüm bulmak için geç değil." ifadelerini kullandı.

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Stoltenberg, "Müttefiklerimizin korunması ve savunması için elimizden geleni yapacağız. NATO olarak diplomasiye, diyaloğa inanıyoruz. İyi niyetle Rusya'yı görüşmeye çağırıyoruz" dedi.

"SAVAŞIN TÜM SORUMLULUĞU PUTİN'İN OLACAKTIR"

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Rusya'nın eylemlerini ve sözlerini dikkatle takip etmeye devam edeceğiz. Başından beri diyaloğa açık olduğumuzu söyledik." dedi.

  • Austin, "Rus birlikleri Ukrayna sınırına daha da yakın bir noktaya konuşlandı. Rusya daha fazla asker yığıyor, bölgedeki Rus hareketliliği devam ediyor. Putin diyalogdan vazgeçip saldırırsa savaşın tüm sorumluluğu kendisine ait olacaktır. Gidişatı Putin'in tutumu belirleyecek. İttifak olarak biz gerekeni yapacağız ama her zaman için barışa kendimizi adamış durumdayız" ifadelerini kullandı.

Anladığımız kadarıyla elinizde daha fazla askeri kanıtlar yapıldığına dair kanıtlar var. Biz Rusya'nın söyledikleri mi NATO'nun söyledikleri mi doğru nasıl anlayabiliriz?

  • Biz şeffaf bir şekilde paylaştık. Sanıyorum sizin bahsettiğiniz konuyla ilgili olarak şeffaflığı devam ettirmek tek çözüm. Konuyu konuşmak olan biteni anlatmak çok önemli.

Ukrayna bu hafta yapılan saldırının ülke tarihindeki en büyük siber saldırı olduğunu söyledi. Acaba bu saldırıyı Rusya'ya mı atfediyoruz, ABD'nin cevabı ne olacak?

Bu saldırının arkasında kimin olduğunu araştırmaya devam ediyoruz. ABD'ye herhangi bir siber saldırı olursa biz de sorumluları belirleriz ve yanıt veririz. Şimdiye kadar böyle bir şey görmedik.

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