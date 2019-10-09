NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu.

Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı. Türkiye'nin itidalli davranacağına ve faaliyetlerinin orantılı ve ölçülü olacağına inanıyorum" ifadeleri kullanıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı NATO'yu bilgilendirdi

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve BM Genel Sekreterliklerinin saat 14.00'ten itibaren Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirildiğini duyurmuştu.