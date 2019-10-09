Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiyenin meşru güvenlik kaygıları var
BARIŞ PINARI HAREKATI

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı. Türkiye'nin itidalli davranacağına ve faaliyetlerinin orantılı ve ölçülü olacağına inanıyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Stoltenberg
Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu.

Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı. Türkiye'nin itidalli davranacağına ve faaliyetlerinin orantılı ve ölçülü olacağına inanıyorum" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Barış Pınarı Harekatı başladı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Barış Pınarı Harekatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı NATO'yu bilgilendirdi

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve BM Genel Sekreterliklerinin saat 14.00'ten itibaren Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirildiğini duyurmuştu.

Barış Pınarı Harekatı'na ait yeni görüntüler
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Barış Pınarı Harekatı'na ait yeni görüntüler
Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı. İşte Harekata ait yeni görüntüler.

Vurulan tüm noktalar

Vurulan tüm noktalar

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Acil koduyla toplandılar

'Acil' koduyla toplandılar

​Türkiye vurdu, ABD ve YPG'nin komutanları gizlice görüştü.
Başkomutan harekat merkezinde

Başkomutan harekat merkezinde

​Barış Pınarı Harekatı'nın yönetim merkezinden ilk kareler.
Barış Pınarı 'Koral' ile başladı

Barış Pınarı 'Koral' ile başladı

Yerli ve milli Koral, ​Barış Pınarı harekatında önemli rol oynadı.
Saat tam 16.00'da...

Saat tam 16.00'da...

​İşte dakika dakika Barış Pınarı Harekatı...
29 nokta tam isabet!

29 nokta tam isabet!

PKK'nın tam isabet üsleri imha edildi.
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Savaş uçakları hazır

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ABD<br>gündemini sarstı

ABD
gündemini sarstı

​Harekat, ABD medyasının bir numaralı gündem maddesi oldu.
Başkomutan duyurdu

Başkomutan duyurdu

'Barış Pınarı Harekatı başladı, terör tehdidini bertaraf edeceğiz!'.
Teröristler lastikleri ateşe verdi

Teröristler lastikleri ateşe verdi

​Havadan bombalanan PYD görüntü alınmasını engellemeye çalışıyor.
PYD mevzileri böyle vuruldu

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​Barış Pınarı Harekatı'na dair ilk görüntüler.
Dev konvoy yolda!

Dev konvoy yolda!

Türkiye'de bir çok yolda askeri hareketlilik var
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Takdir ediyoruz

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