Dünya NATO Genel Sekreterinden Rusyaya Ukraynanın doğusundaki gerilimi düşürme çağrısı
AVRUPA

NATO Genel Sekreteri'nden Rusya’ya Ukrayna’nın doğusundaki gerilimi düşürme çağrısı

Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Rusya’ya Ukrayna’nın doğusunda yaşanan gerilimi düşürme çağrısında bulundu. Stoltenberg, Friedrich-Ebert Vakfınca düzenlenen "Zamanımızdaki Barış Politikası" konulu panelde konuştu.

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Haber Merkezi AA
NATO Genel Sekreterinden Rusya’ya Ukrayna’nın doğusundaki gerilimi düşürme çağrısı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri birliklerine işaret eden Stoltenberg, "Rusya'yı gerilimi düşürmeye, geri çekilmeye, gerilimi azaltmaya ve niyetleri konusunda şeffaf olmaya çağırıyoruz." dedi.

Stoltenberg, Rusya'nın yaşanan gerilimde askeri güç kullanmaması, Avrupa'da egemen ve bağımsız bir devlet olan Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi konusundaki beklentilerini dile getirdi.

Yaşanan gerilimde siyasi bir çözüme olan ihtiyacı vurgulayan Stoltenberg, Rusya'nın toplantı davetini reddetmesi nedeniyle 18 aydır NATO-Rusya Konseyi'ni bir araya getirmenin mümkün olmamasından üzüntü duyulduğunu ve davetin geçerli olduğunu belirtti.

Stoltenberg, eski Almanya Başbakanı Willy Brandt'ın politikalarına atıfta bulunarak, "Onun işaret ettiği gibi, Doğu'daki komşumuza yaklaşımımızda kararlı olmakla aynı zamanda diyalog içinde olmak arasında hiçbir çelişki yok." ifadesini kullandı.

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