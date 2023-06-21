NATO hava sahasına yakın uçan Rus uçakları engellendi

Aslında İsveç’in devlet sırrı sayılabilecek Savunma Sanayi Meclis Raporu’nun İsveç kamu yayın kuruluşu SVT’ye sızdırılması zamanlama açısından manidar bir sürece işaret ediyor. Zira gerek ABD gerekse NATO İsveç’in 11-12 Temmuz’da Vilnius’ta yapılacak NATO zirvesine kadar NATO’ya girme vizesi vermesi adına çeşitli algı operasyonlarıyla Türkiye’yi ikna etmeye çalışmışlardı. Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi marjında 28 Haziran 2022 tarihinde imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde