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Dünya

NATO hava sahasına yakın uçan Rus uçakları engellendi

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF), Typhoon savaş uçaklarının, NATO hava sahasına yakın uçan Rus donanmasına ait Tu-134 ve 2 Su-27 avcı uçağını engellediğini açıkladı.

11:40 . 21/06/2023 Çarşamba
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İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF), Typhoon savaş uçaklarının, NATO hava sahasına yakın uçan Rus donanmasına ait Tu-134 ve 2 Su-27 avcı uçağını engellediğini açıkladı.

RAF’tan yapılan açıklamada, RAF’ın Estonya’da konuşlandırılmış 140 Expeditionary Air Wings (EAW) birimine ait Typhoon savaş uçaklarının, NATO hava sahasına yakın uçan Rus donanmasına ait Tu-134 ve 2 Su-27 avcı uçağını engellediği belirtildi.

Açıklamada, “Rus uçağı, bölgesel hava sahası kontrol kurumlarıyla bağlantı kurmayarak uluslararası normlara uymadı” denildi.



#NATO
#Rusya
#İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF)
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