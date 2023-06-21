NATO hava sahasına yakın uçan Rus uçakları engellendi

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İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF), Typhoon savaş uçaklarının, NATO hava sahasına yakın uçan Rus donanmasına ait Tu-134 ve 2 Su-27 avcı uçağını engellediğini açıkladı.
RAF’tan yapılan açıklamada, RAF’ın Estonya’da konuşlandırılmış 140 Expeditionary Air Wings (EAW) birimine ait Typhoon savaş uçaklarının, NATO hava sahasına yakın uçan Rus donanmasına ait Tu-134 ve 2 Su-27 avcı uçağını engellediği belirtildi.
Açıklamada, “Rus uçağı, bölgesel hava sahası kontrol kurumlarıyla bağlantı kurmayarak uluslararası normlara uymadı” denildi.