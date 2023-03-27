NATO: Rusya’nın nükleer söylemi sorumsuzca ve tehlikeli

Tsikhanouskaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rusya işgalci güç olarak hareket ediyor, ulusal güvenliği ihlal ediyor ve Belarus’u komşuları ve uluslararası toplumla çatışma rotasına sokuyor. Lukaşenko (Belarus Devlet Başkanı), Rus emellerinin kanıtlanmış bir kanalıdır, Belarus devleti ve halkın iradesi ile ilişkilendirilemez. Belarus’u misilleme saldırıları için potansiyel bir hedef haline getiren bu kabul edilemez gelişme, Kremlin'in büyük desteğiyle uluslararası hukuk ihlallerinin, insanlığa karşı suçların, Ukrayna'ya karşı saldırı suçu ve Ukrayna halkına karşı savaş suçlarına suç ortaklığıdır.”