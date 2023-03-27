NATO: Rusya’nın nükleer söylemi sorumsuzca ve tehlikeli

NATO
NATO Sözcüsü Lungescu, Rusya’nın Belarus topraklarına taktik nükleer silah konuşlandırma söylemi hakkında yaptığı açıklamada, “Rusya'nın nükleer söylemi tehlikeli ve sorumsuzca. NATO tetikte ve durumu yakından izliyoruz. Rusya'nın nükleer duruşunda, kendi duruşumuzu değiştirecek herhangi bir değişiklik görmedik. Tüm NATO müttefiklerini korumaya ve savunmaya kararlıyız. Rusya'nın NATO'nun nükleer paylaşımına yaptığı atıf tamamen yanıltıcıdır. NATO müttefikleri uluslararası taahhütlerine tamamen saygı duyarak hareket ediyor. Rusya, Yeni START Antlaşması'na katılımını sürekli olarak askıya aldı. Rusya anlaşmaya uymaya geri dönmeli ve iyi niyetle hareket etmelidir” dedi.