|
Reklam
Reklam
Dünya

NATO: Rusya’nın nükleer söylemi sorumsuzca ve tehlikeli

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Rusya’nın Belarus topraklarına taktik nükleer silah konuşlandırması planına ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya'nın nükleer söylemi tehlikeli ve sorumsuzca” dedi. Belarus muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya ise söz konusu durumun 1990 Belarus Devlet Egemenlik Bildirgesi’ne aykırı olduğunu belirtti.

11:45 . 27/03/2023 Pazartesi
DHA
NATO

NATO

NATO Sözcüsü Lungescu, Rusya’nın Belarus topraklarına taktik nükleer silah konuşlandırma söylemi hakkında yaptığı açıklamada, “Rusya'nın nükleer söylemi tehlikeli ve sorumsuzca. NATO tetikte ve durumu yakından izliyoruz. Rusya'nın nükleer duruşunda, kendi duruşumuzu değiştirecek herhangi bir değişiklik görmedik. Tüm NATO müttefiklerini korumaya ve savunmaya kararlıyız. Rusya'nın NATO'nun nükleer paylaşımına yaptığı atıf tamamen yanıltıcıdır. NATO müttefikleri uluslararası taahhütlerine tamamen saygı duyarak hareket ediyor. Rusya, Yeni START Antlaşması'na katılımını sürekli olarak askıya aldı. Rusya anlaşmaya uymaya geri dönmeli ve iyi niyetle hareket etmelidir” dedi.

BELARUS MUHALEFET LİDERİNDEN AÇIKLAMA
Belarus muhalefet lideri Tsikhanouskaya, Belarus topraklarında silah konuşlandırılmasının 1990 Belarus Devlet Egemenlik Bildirgesi’ne aykırı olduğunu belirtti. Tsikhanouskaya, “Rusya'nın Belarus'ta taktik nükleer silah konuşlandırması, Belarus anayasasını doğrudan ihlal ediyor ve Belarus halkının 1990 Belarus Devlet Egemenliği Bildirgesi'nde ifade edilen nükleer olmayan devlet statüsünü üstlenme iradesiyle büyük ölçüde çelişiyor” dedi.
Tsikhanouskaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Rusya işgalci güç olarak hareket ediyor, ulusal güvenliği ihlal ediyor ve Belarus’u komşuları ve uluslararası toplumla çatışma rotasına sokuyor. Lukaşenko (Belarus Devlet Başkanı), Rus emellerinin kanıtlanmış bir kanalıdır, Belarus devleti ve halkın iradesi ile ilişkilendirilemez. Belarus’u misilleme saldırıları için potansiyel bir hedef haline getiren bu kabul edilemez gelişme, Kremlin'in büyük desteğiyle uluslararası hukuk ihlallerinin, insanlığa karşı suçların, Ukrayna'ya karşı saldırı suçu ve Ukrayna halkına karşı savaş suçlarına suç ortaklığıdır.”


#NATO
#NATO Sözcüsü Oana Lungescu
#Rusya
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.