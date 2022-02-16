Dünya NATO Rusyanın sahada gerilimi azalttığına şahit olmadık
AVRUPA

NATO: Rusya'nın sahada gerilimi azalttığına şahit olmadık

Ukrayna - Rusya sınırındaki son gelişmeleri değerlendiren NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna krizine ilişkin şimdiye dek Rusya'nın sahada gerilimi azaltacak hamlelerde bulunmadığını aksine sınıra asker yığmaya devam ettiğini belirtti. İşgal tehlikesinin sürdüğünü belirten Stoltenberg, 'Rusya'da hala tam kapasiteli bir işgal başlatma kapasitesi var hiçbir uyarı yapmadan bu işgali başlatabilir' dedi. Kremlin'den bu açıklamaya jet hızında yanıt geldi. Açıklamada, 'Rus askerlerinin çekilmesine şüphe ile yaklaşan NATO'nun durumu değerlendirmekte sorun yaşadığı' belirtildi.

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Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
NATO: Rusyanın sahada gerilimi azalttığına şahit olmadık
​NATO Genel Sekreteri Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'nın doğusunda yükselen gerilime ve ittifakın doğuya doğru genişleme gündemine ilişkin açıklama yaptı.

Stoltenberg, "Şimdiye dek Rusya'nın sahada gerilimi azalttığını gözlemlemedik" ifadelerini kullandı.

'Müzakereye hazırız' mesajını iletmeyi sürdüreceklerine işaret eden Stoltenberg, Rusya'nın diplomasiye başvurmasını umduklarını belirtti.

Genel Sekreter, "Moskova'dan diplomasiyle ilgili gelen olumlu mesajlar, temkinli bir iyimserliğe zemin oluşturuyor" diye konuştu.

Rusya'nın (Ukrayna sınırından) 'çekilip çekilmeyeceğini gözlemlemeyi sürdüreceklerini' ifade eden Stoltenberg, "Rusya, Ukrayna'yı ikazda bulunmaksızın tamamen işgal edebilme kabiliyetini elinde tutuyor" yorumunu yaptı.

Rusya-Ukrayna sınırında devam eden askeri hareketliliğe dair Genel Sekreter, "Rusya, birliklerini daima ileri-geri hareket ettirdi; bu çekilme olacağını teyit etmez" değerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg, 'Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin sayısının artmaya devam ettiğini' savundu.

KREMLİN'DEN YANIT GELDİ

Kremlin'den bu açıklamaya jet hızında bir cevap geldi. Açıklamada Rus askerlerinin çekilmesine şüphe ile yaklaşan NATO'nun durumu değerlendirmekte sorun yaşadığı belirtildi.

  • Öte yandan Rusya bölgeye yaptığı askeri sevkiyatın bir işgal hazırlığı olduğunu kesin bir dille reddediyor. Ancak 2014'te de Rusya benzer iddialarda bulunmuş ve saha sonra Kırım'ı ilhak etmişti.

Putin'in o zamandan beri doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıları batı destekli Ukrayna hükümeti karşısında her fırsatta desteklediği sıkça dile getirildi.

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