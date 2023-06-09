NATO-Ukrayna Komisyon toplantısında ‘Kahovka barajı’ görüşüldü

NATO’dan dün yapılan açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, üye ülkelerin ittifak temsilcileri ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın video konferans yoluyla katıldığı NATO-Ukrayna Komisyonu toplantısına başkanlık ettiği belirtildi. Ukrayna’nın güneyinde Herson yakınlarında bulunan Kahovka HES barajının yıkılmasıyla ilgili düzenlenen toplantıda Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, barajın yıkılması sonrası yaşanan gelişmeleri özetleyerek yıkılan baraj hakkında ittifak temsilcilerine brifing verdi. Stoltenberg ise binlerce insan ve çevre için sonuçların “dramatik” olduğunu söyledi ve müttefiklere hızlı bir şekilde destek sağlama çağrısında bulundu.





Birçok müttefik kritik yardım gönderdi





Ukrayna ile güçlü dayanışma içinde olduklarını ifade eden müttefiklerden birçoğunun su filtreleri, pompalar, jeneratörler ve barınak ekipmanı dahil olmak üzere Ukrayna’ya halihazırda kritik yardım sağlamakta olduğu ifade edildi. İttifakın sivil acil müdahale mekanizması olan Avrupa-Atlantik Afet Müdahale Koordinasyon Merkezi’nin de Ukrayna'nın en acil ihtiyaçlarının ayrıntılı bir listesini müttefik ve ortaklarla paylaştığı belirtildi.





Açıklamada, “Genel Sekreter, Ukrayna'ya acil, orta ve uzun vadeli desteğin önemini vurguladı ve bunun gelecek hafta NATO Savunma Bakanları ve Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantılarının yanı sıra Temmuz ayında yapılacak NATO Vilnius Zirvesi için kilit bir konu olacağını söyledi” denildi.







