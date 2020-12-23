NATO üyesine ambargo kolay değil: Yunanistan'ın çağrısına net cevap

Yunanistan’ın, Doğu Akdeniz’deki haklarını korumak amacıyla planlanan takvim doğrultusunda hareket eden Türkiye’yi engellemeye dönük çabalarından biri daha sonuçsuz kaldı. Atina’nın ambargo talebine Almanya’dan veto geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler nedeniyle Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik ambargo talebini doğru bulmadığını söyledi. Maas, “Bir NATO partnerine bunu yapmak kolay da değil. NATO ortağı Türkiye’nin ABD’den füze alamadığı için kolayca Rusya’dan aldığını gördük” ifadelerini kullandı.

Heiko Maas

BUNU YAPMAK KOLAY DEĞİL

Maas, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, “Türkiye’ye yönelik silah ambargosu talebini stratejik olarak doğru bulmuyorum. Bir NATO partnerine bunu yapmak kolay da değil. NATO ortağı Türkiye’nin ABD’den füze alamadığı için kolayca Rusya’dan aldığını gördük” ifadesini kullandı.

DİPLOMASİ İLE ÇÖZMELİYİZ

Alman Bakan ayrıca Doğu Akdeniz’deki anlaşmazlığın diplomatik kanallardan çözüleceği umudunu henüz kaybetmediğini belirterek, “Elbette, ihtilafın bir çözümü olduğuna ve bir NATO ortağını, silahlanma iş birliğinden kalıcı olarak çıkarmak zorunda olmadığımıza inanmaya devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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