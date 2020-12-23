NATO üyesine ambargo kolay değil: Yunanistan'ın çağrısına net cevap

Yunanistan’ın, Doğu Akdeniz’deki haklarını korumak amacıyla planlanan takvim doğrultusunda hareket eden Türkiye’yi engellemeye dönük çabalarından biri daha sonuçsuz kaldı. Atina’nın ambargo talebine Almanya’dan veto geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler nedeniyle Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik ambargo talebini doğru bulmadığını söyledi. Maas, “Bir NATO partnerine bunu yapmak kolay da değil. NATO ortağı Türkiye’nin ABD’den füze alamadığı için kolayca Rusya’dan aldığını gördük” ifadelerini kullandı.
BUNU YAPMAK KOLAY DEĞİL
- Maas, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, “Türkiye’ye yönelik silah ambargosu talebini stratejik olarak doğru bulmuyorum. Bir NATO partnerine bunu yapmak kolay da değil. NATO ortağı Türkiye’nin ABD’den füze alamadığı için kolayca Rusya’dan aldığını gördük” ifadesini kullandı.
DİPLOMASİ İLE ÇÖZMELİYİZ
Alman Bakan ayrıca Doğu Akdeniz’deki anlaşmazlığın diplomatik kanallardan çözüleceği umudunu henüz kaybetmediğini belirterek, “Elbette, ihtilafın bir çözümü olduğuna ve bir NATO ortağını, silahlanma iş birliğinden kalıcı olarak çıkarmak zorunda olmadığımıza inanmaya devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
YAPTIRIMLAR KABUL GÖRMEMİŞTİ
- Maas, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan doğalgaz krizini çözmek için gösterilen diplomatik çabalarda ilerleme kaydedilemediğini de kabul etti. Maas, bu nedenle AB’nin iki hafta önce Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine katılan kişi ya da kuruluşların yaptırım listesine eklenmesine karar verdiğini hatırlattı. Brüksel’deki AB zirvesinde Türkiye ekonomisine yönelik sektörel bazı yaptırımlar uygulanması önerisi ise kabul görmemişti.