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Dünya

NATO'dan İsrail'e 'orantılı güçle karşılık verme' çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Filistinlilere yönelik katliamlarını sürdüren İsrail'e orantılı güç kullanması yönünde çağrıda bulundu. İsrail'in vereceği karşılığın orantılı olmasını beklediğini ifade eden Stoltenberg, "Bu çatışma devam ederken masum sivillerin ölmesini önlemek için İsrail'in elinden geleni yapması önem taşıyor." dedi.

19:45 . 11/10/2023 Çarşamba
AA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İsrail'in vereceği karşılığın orantılı olmasını bekliyorum." açıklamasında bulundu.

Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk günkü oturumlarının bitiminde basın toplantısı düzenledi.


İsrail-Filistin çatışmasının bölgeye yayılma endişesi taşıyıp taşımadığı sorulan Stoltenberg, İsrail’in hafta sonunda terör saldırılarına maruz kaldığını, masum insanların hayatını kaybettiğini ve İsrail'in bu tür terör saldırılarına karşı kendisini savunma hakkı bulunduğunu belirtti.



Stoltenberg, "İsrail'in vereceği karşılığın orantılı olmasını bekliyorum. Bu çatışma devam ederken masum sivillerin ölmesini önlemek için İsrail'in elinden geleni yapması önem taşıyor." dedi.

ABD'nin varlığını destekledi


İsrail'e düşman ülkelerin mevcut çatışma durumunu kullanmaması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırdığını hatırlattı.


Stoltenberg, "Bu durum, çatışmanın tırmanmasını engellemek için verilmiş önemli bir caydırıcılık mesajıdır." diye konuştu.






#Filistin
#İsrail
#NATO Genel Sekreteri
#Jens Stoltenberg
39 dakika önce
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