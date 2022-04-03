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Dünya NATOdan Rusyaya Buça tepkisi Sorumlusu Putin yargılanmalı
AVRUPA

NATO'dan Rusya'ya 'Buça' tepkisi: Sorumlusu Putin yargılanmalı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki sivillere karşı uyguladığı "vahşetin" kabul edilemez olduğunu söyledi. Savaşı durdurmanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sorumluluğunda olduğuna vurgu yapan Stoltenberg, sorumlularının yargılanması gerektiğini ifade etti.

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Haber Merkezi AA
NATOdan Rusyaya Buça tepkisi: Sorumlusu Putin yargılanmalı
Buça'daki sivil katliamı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Amerikan televizyon kanalı CNN'in "Birliğin Durumu" isimli programında konuştu.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki savaş suçlarıyla ilgili iddialar hakkında konuşan Stoltenberg, “Sivillere karşı on yıllardır Avrupa'da görmediğimiz türden bir vahşet. Sivillerin hedef alınması ve öldürülmesi kesinlikle kabul edilemez." dedi.

  • Vahşetin, savaşın sona ermesi gerektiğini gösterdiğini belirten Stoltenberg, bu savaşı durdurmanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sorumluluğunda olduğunu söyledi.

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Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Ukrayna'daki olası savaş suçları hakkında soruşturma açması, tüm gerçeklerin masaya yatırılması ve sorumluların hesap verebilir kılınmasının son derece önemli olduğunun altını çizen Stoltenberg, "Bu nedenle, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen soruşturmayı memnuniyetle karşılıyorum." diye konuştu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Rus bombardımanından o da nasibini aldı: Dünyanın en büyük kargo uçağı küle döndü
FOTOĞRAF 20
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Son iki gün öncesine kadar ağır çatışmaların yaşandığı Gostomel şehrindeki Antonov uçak tesisinde bulunan ve Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Rusya'nın düzenlediği bombardımanlar sonucu ikiye ayrılan \"Antonov An-225 Mriya\" kendi hangarında bulunuyor.<br><br>
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AA'nın görüntülediği Antonov uçak tesisinde yaşanan ağır çatışmalar sırasında yanmış çok sayda tank ve diğer zırhlı aracın enkazı AN-225'in kanatları altında kalmış durumda.<br><br>
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- Tesiste temizlik çalışmaları sürüyor<br><br>Çok sayda patlamamış mermi, el bombası ve mayınların da bulunduğu tesiste temizlik çalışmalarını sürüyor.
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İsminin açıklanmasını istemeyen Ukrayna İçişleri Bakanlığı yetkilisi, AA muhabirine, burada Ukrayna genelindeki en sıcak çatışmaların yaşandığını belirtti.<br><br>
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Yetkili, Rusya'nın amacının, tesisi ele geçirerek buraya kendi uçaklarını getirebilmek ve başkent Kiev'e havadan daha yoğun saldırı düzenlemek olduğunu söyledi.<br><br>
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Ukrayna ordusu, iki gün önce Antonov tesislerinde kontrolü yeniden sağlamıştı.<br><br>
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Rus bombardımanından o da nasibini aldı: Dünyanın en büyük kargo uçağı küle döndü
Rusya'nın saldırılarının devam ettiği Ukrayna'da, dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225 de bombardımandan hasar gördü. Kullanılamaz hale gelen dev uçağın enkazı Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.

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