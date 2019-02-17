Dünya Nauert ABDnin BM Daimi Temsilciliği adaylığından çekildi
AMERİKA

Nauert ABD'nin BM Daimi Temsilciliği adaylığından çekildi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği adaylığından çekildiği belirtildi. Göreve Trump tarafından aday gösterilen Nauert, ABD Senatosunca siyasi anlamda tecrübesiz olduğu gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Haber Merkezi AA
Heather Nauert
Heather Nauert

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği adaylığından çekildiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, yaptığı yazılı açıklamada, Nauert'in BM Daimi Temsilciliğine adaylıktan çekilmesine ilişkin ifadelerine yer verdi.

Trump'ın adayıydı

Donald Trump
  • Buna göre Nauert, BM Daimi Temsilciği pozisyonuna kendisini aday gösterdiği için Başkan Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya teşekkür etti. Nauert, çekilme kararına ilişkin, "Son iki ay ailem için çok yorucu oldu. Bu sebeble ailemin yararına adaylıktan çekiliyorum." ifadesini kullandı.

Nauert, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olarak Trump yönetimi altında görev yapmaktan onur duyduğunu belirterek, Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına da teşekkür etti.

Pompeo: Kararına saygı duyuyorum

Mike Pompeo ve Heather Nauert
  • Bakan Pompeo da Nauert'in kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Heather Nauert, ekibimin kıdemli bir üyesi olarak görevlerini mükemmel şekilde yerine getirdi. ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçiliği adaylığından çekilme kararına saygı duyuyorum. Heather'a gelecekteki tüm girişimlerinde başarılar diliyor ve kendisinin aldığı her rolde bu ulusun büyük bir temsilcisi olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübesiz olduğu gerekçesiyle eleştiriliyordu

Trump, ülkesinin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine aday gösterdiği Nauert için "Çok yetenekli, çok akıllı, çok hızlı ve bence herkes tarafından saygı görecek.'' ifadesini kullanmıştı, fakat Daimi Temsilcilik pozisyonuna gelmesi için ABD Senatosunca onaylanması gereken Nauert, "siyasi tecrübesizlik" gerekçesiyle eleştiriliyordu.

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