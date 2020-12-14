Nazi ordusu deşifre oldu

Avusturya’da başta uyuşturucu çetesi olarak izlenen aşırı sağcı gruba yönelik operasyonda çok sayıda patlayıcı ve ağır silah ele geçirildi. Polis, grubun Almanya’da bir milis kurma hazırlığında olduğunu açıkladı.

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Açıklamada Viyana’da uyuşturucu ticareti yapan organize bir suç çetesine yönelik Ekim ayında takip başlatıldığı belirtildi. İlerleyen süreçte ise bunun Almanya’dan uyuşturucu getiren bir çeteyi kapsadığının görüldüğü ve grubun Avusturya’da yaptığı uyuşturucu satışından elde ettiği para ile ise silah ve mühimmat aldığının tespit edildiği belirtildi. Viyana Emniyet Teşkilatı Başkan Vekili Mimra, ağır silah ve mühimmatların Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nde aşırı sağcı bir milis kurma amaçlı satın alındığını söyledi. Avustuya İçişleri Bakanı Nehammer de, bu bilginin şüphelilerden birinin yaptığı itirafa dayandığını kaydetti.

ÇOK SAYIDA PATLAYICI VE MÜHİMMAT

Basın toplantısına katılan yetkililer, ele geçirilen silah ve mühimmatın büyüklüğü karşısında kendilerinin de şaşkın olduğunu, yarı otomatik ve tam otomatik olmak üzere 76 makineli silah bulunduğunu söyledi. Viyana Emniyet Teşkilatı Başkan Vekili Mimra, silahların Kalaşnikov, Skorpion ve Uzi gibi ağır savaş silahları olduğunu sözlerine ekledi.

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