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Dünya Nazi ordusu deşifre oldu
AVRUPA

Nazi ordusu deşifre oldu

Nazi ordusu deşifre oldu

Avusturya’da takip edilen uyuşturucu çetesinin, Almanya’nın Bavyera eyaletinde Nazi milis grubu kurma hazırlığında olduğu tespit edildi. Uyuşturucu parasıyla alınan silah ve mühimmatın büyüklüğü ise polisi şok etti. Kalaşnikof ve Uzilerin de aralarında olduğu 76 makineli silah, 100 binden fazla mermi, patlayıcılar ve el bombaları ele geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Polis, grubun Almanya’da bir milis kurma hazırlığında olduğunu açıkladı.
Polis, grubun Almanya’da bir milis kurma hazırlığında olduğunu açıkladı.

Avusturya’da başta uyuşturucu çetesi olarak izlenen aşırı sağcı gruba yönelik operasyonda çok sayıda patlayıcı ve ağır silah ele geçirildi. Polis, grubun Almanya’da bir milis kurma hazırlığında olduğunu açıkladı.

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  • Açıklamada Viyana’da uyuşturucu ticareti yapan organize bir suç çetesine yönelik Ekim ayında takip başlatıldığı belirtildi. İlerleyen süreçte ise bunun Almanya’dan uyuşturucu getiren bir çeteyi kapsadığının görüldüğü ve grubun Avusturya’da yaptığı uyuşturucu satışından elde ettiği para ile ise silah ve mühimmat aldığının tespit edildiği belirtildi. Viyana Emniyet Teşkilatı Başkan Vekili Mimra, ağır silah ve mühimmatların Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nde aşırı sağcı bir milis kurma amaçlı satın alındığını söyledi. Avustuya İçişleri Bakanı Nehammer de, bu bilginin şüphelilerden birinin yaptığı itirafa dayandığını kaydetti.

ÇOK SAYIDA PATLAYICI VE MÜHİMMAT

Basın toplantısına katılan yetkililer, ele geçirilen silah ve mühimmatın büyüklüğü karşısında kendilerinin de şaşkın olduğunu, yarı otomatik ve tam otomatik olmak üzere 76 makineli silah bulunduğunu söyledi. Viyana Emniyet Teşkilatı Başkan Vekili Mimra, silahların Kalaşnikov, Skorpion ve Uzi gibi ağır savaş silahları olduğunu sözlerine ekledi.

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  • Ele geçirilen mermilerin sayısının ise fazlalığı nedeniyle tespit bile edilemediğini belirten Mimra, bu nedenle tarttıklarını ve ağırlığından yola çıkarak 100 binden fazla mermiden bahsetmenin mümkün olduğunu söyledi. Operasyonda ele geçirilenler arasında çok sayıda patlayıcı ve el bombası, para ve uyuşturucu ile silahlar için kullanılan donanım ve koruyucu kasklar da bulunduğunu belirtti. Olayla bağlantılı olarak beş kişinin gözaltına alındığını belirten güvenlik güçleri, baş şüphelinin 53 yaşında bir Avusturya vatandaşı olduğunu söylediler. Neonazi ve aşırı sağcı çevrelerle bağlantılı olarak silah ve uyuşturucu ticareti yapan organize suç çetesinin, tehlikeli rockçı çetelerle de ilişikisi bulunduğunu belirten Viyana Emniyet Teşkilatı Başkan Vekili Mimra, operasyonda Alman emniyet birimleri ile işbirliği yaptıklarını da belirtti.
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