Dünya NBA şampiyonulogolu başörtüsü üretecek
AMERİKA

NBA şampiyonu başörtüsü

NBA şampiyonu logolu başörtüsü üretecek

NBA şampiyonu Toronto Raptors, taraftarlar için logolu başörtüsü çıkarttı.

Kulüp kararını Twitter'dan "Oyunu değiştirecek kadar cesur olanlardan ilham aldık" diyerek açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Toronto'da 400 binden fazla Müslüman yaşıyor.
Toronto'da 400 binden fazla Müslüman yaşıyor.

NBA şampiyonu Toronto Raptors, taraftarlar için logolu başörtüsü çıkarttı.

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi NBA'de mücadele eden tek Kanada ekibi Toronto Raptors, taraftarları için başlattığı "Kapsayıcılık Girişimi" çerçevesinde logolu başörtüsü çıkarttı.

2018 - 2019 sezonunda takım tarihinin ilk şampiyonluğunu kazanan Kanada ekibinin sahibi Maple Leaf Sports and Entertainment şirketi, Raptors logosunu taşıyacak başörtüsü satma kararının playoff karşılaşmalarından sonra alındığını açıkladı.

Şirketin Pazarlama Direktörü Jerry Ferguson, kararda kendilerine Toronto'da "Hijabi Ballers" (Başörtülü Topçular) adlı bir grup başörtülü kadının, Müslüman kadınların spora katılımını özendirmek için iki yıldır her Pazar yaptığı karşılaşmalarla ilgili bir haberden ilham aldıklarını söyledi.

Kulüp kararını Twitter'dan "Oyunu değiştirecek kadar cesur olanlardan ilham aldık" diyerek açıkladı.

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