NBC Türkiye'nin 'Endişeliyiz" açıklamasına içerledi: Şok edicinin de ötesinde
ABD tarihinin en karanlık günlerinden birini yaşıyor. Ülkede yaşananlar ABD medyasının dengesini bozdu. 15 Temmuz gecesi 'Erdoğan Almanya'dan sığınma istedi' yalanını yayımlayan NBC kanalının muhabiri, Türkiye'nin 'Endişeliyiz' açıklamasına “Şok edicinin de ötesinde bir durum” diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti.
ABD tarihinin en karanlık günlerinden birini yaşıyor. Ülkede yaşananlar ABD medyasının dengesini bozdu.
NBC İÇERLEDİ!
ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden'ın tescil oturumunun yapıldığı Kongre binası, Trump destekçileri tarafından basılmıştı. 4 kişinin öldüğü olayların başlamasının ardından Türkiye tarafından yapılan 'Endişeliyiz' açıklaması, ABD'de yankı uyandırdı.
15 Temmuz gecesi 'Erdoğan Almanya'dan sığınma istedi' yalanını yayımlayan NBC kanalının muhabiri, Türkiye'nin 'Endişeliyiz' açıklamasına “Şok edicinin de ötesinde bir durum” diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti.