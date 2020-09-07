​Ne ahlak var ne kural: ABD Başkanı mısın yoksa İsrail elçisi misin belli değil Trump

Son dönemde Çin’le yakınlaşan Vucic’in Beyaz Saray’da Trump karşısında bir sandalyeye oturtulması da eleştiri konusu oldu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ABD'de Kosova ile imzaladığı ekonomik normalleşme anlaşmasının içeriği ülkedeki muhalifler tarafından eleştirilirken, Sırp liderin Beyaz Saray'daki görüntüleri de tartışmalara neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın imza töreni sırasında "Sırbistan'ın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını" açıklamasının ardından Vucic'in şaşkınlığının yansıdığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi toplarken, muhalif haber siteleri de bunu manşetlerine taşıdı. Vucic'in Beyaz Saray'daki bir diğer tartışılan görüntüsü ise Trump'ın karşısındaki sandalyede oturma şekli oldu. Sırp liderin anlaşmanın içeriği hakkında bilgilendirilmediği ya da bazı maddelerin bilgisi olmadan anlaşmaya sonradan eklendiği değerlendirilmesi yapıldı. Vucic son dönemde Çin lehine yaptığı çıkışlarla biliniyordu.

OYNAT 00:53 Trump'ın açıklamasıyla şaşkına dönen Vucic, akıllara 'okumadan mı imzaladı' sorusunu getirdi Beyaz Saray'da cuma günü Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ile üçlü bir görüşmede bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Sırbistan'ın İsrail'deki diplomatik temsilciliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı aldığını ve bunun 2021 yılının temmuz ayına kadar gerçekleştirileceğini açıkladı. Trump'ın bu açıklaması esnasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in verdiği tepki anlaşmayı 'okumadan imzaladığı' şeklinde yorumlandı. BiP'te paylaş

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ŞAŞKINLIĞI YÜZÜNDEN OKUNDU

Trump'ın açıklaması sonrasın Vucic'in yüzünde oluşan şaşkınlık ifadesi günün konusu oldu.

Görüntülerde, Trump'ın açıklamasının ardından Vucic'in anlaşma metninin sayfalarını karıştırdığı ve ardından heyete dönerek yüzünü düşürdüğü görülürken, ülke medyası Sırp heyetinin ya imzaladığı metindeki maddelerden haberdar olmadığını ya da bilgileri olmadan metne eklemeler yapıldığını öne sürdü.

BİLGİSİ DIŞINDA MI EKLENDİ

"Direktno" isimli Sırp haber sitesinde çıkan "Kudüs mü? Ne Kudüs'ü?" başlıklı haberde, Beyaz Saray'daki görüşmelerde Sırbistan'ı temsil eden heyetin ya anlaşmanın maddelerine bakmadığı ya da bazı maddelerin onların bilgisi dışında eklendiği ve onların da buna tepki veremediği ifade edildi.

DÜNYA Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Bir tek Recep Tayyip Erdoğan geldi

ÇİN MESAJININ BEDELİ Mİ?

Sırp lider Vucic koronavirüs salgını döneminde ülkesine ABD ve Avrupalı ülkelerden yardım gelmemesi nedeniyle sert eleştiriler yöneltmişti. Mart ayındaki bir konuşmasında Avrupa dayanışmasının sadece ‘kağıt üzerinde var olduğunu’ söyleyen Vucic, Çin’den 5 milyon adet maske satın aldıklarını hatırlatarak “Salgın süresince Sırbistan’a yardım edebilecek tek ülke Çin” belirtmişti. Vucic, salgın sırasında Çin'den gelen yardım uçağını törenle karşılamıştı.

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FOTOĞRAF 15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile Yeni Pazar Belediyesi önünde Boşnaklara hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti. Erdoğan Novi Pazar'ı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti. Erdoğan Novi Pazar'ı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temaslarının ikinci gününde ülkedeki Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'ı ziyaret etti. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in katılımıyla Sancak bölgesi belediye başkanlarıyla görüşerek, "Dostluk Köprüsü" toplantısına ve anlaşmaların imza törenine iştirak etti.



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Türkiye’den Kosova’ya Kudüs tepkisi

Öte yandan Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan, Kosovalı yetkililerin Kudüs’te büyükelçilik açacağı haberlerine yönelik, böyle bir adımın Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne halel getireceği ve Kosova’nın başka devletlerce tanınmasına engel olabileceği bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Başbakan Avdullah Hoti ve Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla’nın sosyal medya paylaşımlarından, Kosova ile İsrail’in birbirlerini karşılıklı tanımalarına ilaveten Kosova’nın Kudüs’te büyükelçilik açmasının da taahhüt edildiği anlaşılmaktadır. Uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecek böyle bir adımın Kosovalı yetkililerce düşünülmesi dahi hayal kırıklığı yaratmaktadır” ifadesi kullanıldı.

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