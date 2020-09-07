Ne ahlak var ne kural: ABD Başkanı mısın yoksa İsrail elçisi misin belli değil Trump
Ne ahlak var ne kural: ABD Başkanı mısın yoksa İsrail elçisi misin belli değil Trump
Bir İsrail elçisi gibi “Kudüs’ün İsrail’in başkenti” olması için lobi yapan ABD Başkanı Trump, bu uğurda tüm diplomatik ve ahlaki kuralları çiğniyor. Trump son olarak Beyaz Saray’daki toplantıda “Sırbistan’ın Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını” duyurdu. Ancak Washington’da baskılar bir yana Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’in anlaşmaya konulan bu maddeden habersiz olduğu belirtiliyor. Vucic’in, Trump’ı dinlerken şaşkınca etrafına ve anlaşma metnine bakması Sırp medyasında yer alan bu yöndeki haberleri doğruluyor. Beyaz Saray’daki toplantıda Sırp ve Kosovalı liderlerin nezaketsizce sandalyeye oturtulması da bir diğer skandal oldu.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ABD'de Kosova ile imzaladığı ekonomik normalleşme anlaşmasının içeriği ülkedeki muhalifler tarafından eleştirilirken, Sırp liderin Beyaz Saray'daki görüntüleri de tartışmalara neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın imza töreni sırasında "Sırbistan'ın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını" açıklamasının ardından Vucic'in şaşkınlığının yansıdığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi toplarken, muhalif haber siteleri de bunu manşetlerine taşıdı. Vucic'in Beyaz Saray'daki bir diğer tartışılan görüntüsü ise Trump'ın karşısındaki sandalyede oturma şekli oldu. Sırp liderin anlaşmanın içeriği hakkında bilgilendirilmediği ya da bazı maddelerin bilgisi olmadan anlaşmaya sonradan eklendiği değerlendirilmesi yapıldı. Vucic son dönemde Çin lehine yaptığı çıkışlarla biliniyordu.
Görüntülerde, Trump'ın açıklamasının ardından Vucic'in anlaşma metninin sayfalarını karıştırdığı ve ardından heyete dönerek yüzünü düşürdüğü görülürken, ülke medyası Sırp heyetinin ya imzaladığı metindeki maddelerden haberdar olmadığını ya da bilgileri olmadan metne eklemeler yapıldığını öne sürdü.
BİLGİSİ DIŞINDA MI EKLENDİ
"Direktno" isimli Sırp haber sitesinde çıkan "Kudüs mü? Ne Kudüs'ü?" başlıklı haberde, Beyaz Saray'daki görüşmelerde Sırbistan'ı temsil eden heyetin ya anlaşmanın maddelerine bakmadığı ya da bazı maddelerin onların bilgisi dışında eklendiği ve onların da buna tepki veremediği ifade edildi.
ÇİN MESAJININ BEDELİ Mİ?
Sırp lider Vucic koronavirüs salgını döneminde ülkesine ABD ve Avrupalı ülkelerden yardım gelmemesi nedeniyle sert eleştiriler yöneltmişti. Mart ayındaki bir konuşmasında Avrupa dayanışmasının sadece ‘kağıt üzerinde var olduğunu’ söyleyen Vucic, Çin’den 5 milyon adet maske satın aldıklarını hatırlatarak “Salgın süresince Sırbistan’a yardım edebilecek tek ülke Çin” belirtmişti. Vucic, salgın sırasında Çin'den gelen yardım uçağını törenle karşılamıştı.
Öte yandan Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan, Kosovalı yetkililerin Kudüs’te büyükelçilik açacağı haberlerine yönelik, böyle bir adımın Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne halel getireceği ve Kosova’nın başka devletlerce tanınmasına engel olabileceği bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Başbakan Avdullah Hoti ve Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla’nın sosyal medya paylaşımlarından, Kosova ile İsrail’in birbirlerini karşılıklı tanımalarına ilaveten Kosova’nın Kudüs’te büyükelçilik açmasının da taahhüt edildiği anlaşılmaktadır. Uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecek böyle bir adımın Kosovalı yetkililerce düşünülmesi dahi hayal kırıklığı yaratmaktadır” ifadesi kullanıldı.