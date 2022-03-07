​ Ukrayna'da çekilen bu fotoğraf Suriye savaşının unutulmayan karesini akıllara getirdi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş büyük bir insani felakete yol açıyor. BM savaşın 12. gününde 1,5 milyondan fazla Ukraynalının göç ettiğini duyurdu. Ukrayna'da 20'si çocuk 364 sivilin hayatını kaybettiği biliniyor. Rusya'nın ağır bombardıman altında tuttuğu Harkov'dan kaçış görüntüleri Suriye savaşını hatırlattı.

SURİYE'Yİ HATIRLATTI

Harkov'da tren istasyonunda savaştan kaçan yüzlerce kişinin bu fotoğrafı Suriye'deki çekilen savaşın ikonik fotoğraflarından biri olan bu kareyi hatırlattı.

Bölgede ölüm korkusuyla burun buruna gelen çok sayıda sivil, kaçış için tren istasyonlarının yolunu tutuyor.

İstasyonlarda zaman zaman izdiham yaşanırken, trenlere binebilmek için adeta birbirleriyle yarışan halkın o anlarına ait bir fotoğraf ortaya çıktı.

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