Atina’da Hollanda Başbakanı Rutte ile ortak basın toplantısı düzenleyen Yunanistan Başbakanı Miçotakis mülteci şoku yaşadı. Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel canlı yayında, “Sığınmacıların geri itilmesi, Yunanistan’daki mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız?” dedi.
Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, canlı yayımlanan bir basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i, sığınmacıların geri itilmesi konusunda “yalan söylemekle” suçladı ve “Neden yalan söylüyorsunuz?” diye sordu.
Atina’da Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile ortak basın toplantısı düzenleyen Miçotakis ile gazeteci Beugel arasında gergin bir diyalog yaşandı.
Sözlerine “Sığınmacıların geri itilmesi, Yunanistan’daki mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız? Lütfen ne benim, ne de dünyadaki tüm basın mensuplarının zekasını aşağılamayın” diye başlayan Beugel, sığınmacıların
Yunanistan tarafından yasa dışı olarak geri itildiğine dair kanıtlar olduğuna dikkati çekti. Beugel, “Reddetmeye ve yalan söylemeye devam ediyorsunuz. Bu narsist bir istismardır. Neden dürüst davranmıyorsunuz? ” ifadelerini kullandı.
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TÜRKİYE’Yİ SUÇLADI
Kendisine yöneltilen sorular karşısında adeta çılgına dönen Miçotakis, Beugel’e Türkiye’yi suçlayarak cevap verdi. Yunanistan’ın, denizde binlerce sığınmacının hayatını kurtardığını iddia eden Miçotakis, “Size hatırlatmak isterim ki Türkiye’dekiler hayati tehlike altında değildir” dedi.