Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, canlı yayımlanan bir basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i, sığınmacıların geri itilmesi konusunda “yalan söylemekle” suçladı ve “Neden yalan söylüyorsunuz?” diye sordu.

Atina’da Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile ortak basın toplantısı düzenleyen Miçotakis ile gazeteci Beugel arasında gergin bir diyalog yaşandı.

OYNAT 00:51 Hollandalı gazeteciden Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e: Mülteciler hakkında yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız? Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, canlı yayımlanan bir basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e, 'Sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz?' diye sordu.





Beugel, 'Başbakan Miçotakis, yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız? Sığınmacıların geri itilmesi, Yunanistan'daki mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız? Lütfen ne benim, ne de dünyadaki tüm basın mensuplarının zekasını hor görmeyin. Çok fazla kanıt var. Ve siz reddetmeye, yalan söylemeye devam ediyorsunuz. Bu narsist bir istismara benziyor. Neden dürüst davranmıyorsunuz? Neden 'Brüksel bizi yalnız bıraktı, 6 yıl bekledik, kimse bir şey yapmadı. Sığınmacıları başka ülkelere yerleştirmeliyiz, bunları yapmıyorlar ve evet (sığınmacıları) acımasızca, barbarca geri itiyoruz.' demiyorsunuz? Neden mültecilerin başka ülkelere yerleştirilmesi için Brüksel'in kapısını çalmayı bıraktınız?” dedi. BiP'te paylaş

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İTİYORSUNUZ, KANIT VAR

Sözlerine “Sığınmacıların geri itilmesi, Yunanistan’daki mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız? Lütfen ne benim, ne de dünyadaki tüm basın mensuplarının zekasını aşağılamayın” diye başlayan Beugel, sığınmacıların

Yunanistan tarafından yasa dışı olarak geri itildiğine dair kanıtlar olduğuna dikkati çekti. Beugel, “Reddetmeye ve yalan söylemeye devam ediyorsunuz. Bu narsist bir istismardır. Neden dürüst davranmıyorsunuz? ” ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE’Yİ SUÇLADI

Kendisine yöneltilen sorular karşısında adeta çılgına dönen Miçotakis, Beugel’e Türkiye’yi suçlayarak cevap verdi. Yunanistan’ın, denizde binlerce sığınmacının hayatını kurtardığını iddia eden Miçotakis, “Size hatırlatmak isterim ki Türkiye’dekiler hayati tehlike altında değildir” dedi.