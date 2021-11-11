Dünya Neden yalansöylüyorsunuz?
AVRUPA

Neden yalan söylüyorsunuz?

Atina’da Hollanda Başbakanı Rutte ile ortak basın toplantısı düzenleyen Yunanistan Başbakanı Miçotakis mülteci şoku yaşadı. Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel canlı yayında, “Sığınmacıların geri itilmesi, Yunanistan’daki mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız?” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Neden yalan söylüyorsunuz?
Yunanistan Başbakanı Miçotakis

Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, canlı yayımlanan bir basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i, sığınmacıların geri itilmesi konusunda “yalan söylemekle” suçladı ve “Neden yalan söylüyorsunuz?” diye sordu.

Atina’da Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile ortak basın toplantısı düzenleyen Miçotakis ile gazeteci Beugel arasında gergin bir diyalog yaşandı.

Hollandalı gazeteciden Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e: Mülteciler hakkında yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız?
OYNAT 00:51
Hollandalı gazeteciden Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e: Mülteciler hakkında yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız?
Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, canlı yayımlanan bir basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e, 'Sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz?' diye sordu.


Beugel, 'Başbakan Miçotakis, yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız? Sığınmacıların geri itilmesi, Yunanistan'daki mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız? Lütfen ne benim, ne de dünyadaki tüm basın mensuplarının zekasını hor görmeyin. Çok fazla kanıt var. Ve siz reddetmeye, yalan söylemeye devam ediyorsunuz. Bu narsist bir istismara benziyor. Neden dürüst davranmıyorsunuz? Neden 'Brüksel bizi yalnız bıraktı, 6 yıl bekledik, kimse bir şey yapmadı. Sığınmacıları başka ülkelere yerleştirmeliyiz, bunları yapmıyorlar ve evet (sığınmacıları) acımasızca, barbarca geri itiyoruz.' demiyorsunuz? Neden mültecilerin başka ülkelere yerleştirilmesi için Brüksel'in kapısını çalmayı bıraktınız?” dedi.

İTİYORSUNUZ, KANIT VAR

Sözlerine “Sığınmacıların geri itilmesi, Yunanistan’daki mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız? Lütfen ne benim, ne de dünyadaki tüm basın mensuplarının zekasını aşağılamayın” diye başlayan Beugel, sığınmacıların

Yunanistan tarafından yasa dışı olarak geri itildiğine dair kanıtlar olduğuna dikkati çekti. Beugel, “Reddetmeye ve yalan söylemeye devam ediyorsunuz. Bu narsist bir istismardır. Neden dürüst davranmıyorsunuz? ” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’Yİ SUÇLADI

Kendisine yöneltilen sorular karşısında adeta çılgına dönen Miçotakis, Beugel’e Türkiye’yi suçlayarak cevap verdi. Yunanistan’ın, denizde binlerce sığınmacının hayatını kurtardığını iddia eden Miçotakis, “Size hatırlatmak isterim ki Türkiye’dekiler hayati tehlike altında değildir” dedi.

Yunanistan'da hapishane değil mülteci kampı: Elektronik kelepçeyle girebiliyor termal kameralarla izleniyorlar
FOTOĞRAF 10
Title
Yunanistan'ın Sisam adasında \"kapalı\" mülteci kampı açıldı. Dikenli tellerle çevrili kampa elektronik çiple giriliyor. Bu kamp, diğer Ege adaları İleryoz, Midilli, Kos ve Sakız adalarında da açılması planlanan beş kamptan biri. Avrupa Birliği (AB), bu proje için 276 milyon euro ayırdı. İlk olarak Sisam adasında açılan kamp, diğer adalarda da açılması planlanan kamplar için pilot proje olarak nitelendiriliyor.
Title
İnsan hakları grupları bu yeni \"kapalı\" mülteci kamplarını, göçmenler üzerindeki kısıtlamaları büyük oranda artırdığı gerekçesiyle eleştiriyor.
Title
Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve temsilcileri kampın açılışı öncesinde Avrupa Birliği'ne ve Yunanistan'a mültecilerin hareket hakkını kısıtlayan bu plandan vazgeçmeleri için çağrı yaptı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de söz konusu plana ilişkin endişelerini dile getirdi.
Title
Ancak Yunan hükümeti, kamplarda bulunan su imkanları, tuvaletler, aileler için ayrılmış özel alanlar ve daha yüksek güvenlik önlemleri gibi donanımlara dikkat çekti.
Title
Pazartesi günü mülteciler, Sisam adasında bulunan diğer kamptan bu yeni \"kapalı\" kampa yerleşecek. Yunanistan Göç Bakanlığı, eski kampın ay sonunda kapanacağını açıkladı.
Title
Avrupa Birliği'ne geçiş yolu olması nedeniyle özellikle Yunanistan'a çok sayıda mülteci akın ediyor. 2015 yılında bir milyondan fazla insan Yunanistan'dan sığınma talep etti. Mevcut Afganistan krizinin de, mülteci sayılarını artırması bekleniyor.
Title
Title
Title
Title
Yunanistan'da hapishane değil mülteci kampı: Elektronik kelepçeyle girebiliyor termal kameralarla izleniyorlar
Mültecilere insanlık dışı muameleleriyle her defasında eleştiri yağmuruna tutulan Yunanistan, tepki toplayan bir uygulamaya daha imza attı. Sisam Adası'nda yeni bir 'kapalı' mülteci kampı açıldı. Dikenli tellerle çevrilen, gözetleme kameraları, X-Ray tarayıcıları ve manyetik kapılarla donatılan kampta bir de gözaltı merkezi bulunuyor. Yalnızca elektronik çiplerle girilebilen kampın kapıları ise gece kapalı kalıyor. Adeta bir hapishaneyi andıran tesise, sivil toplum kuruluşlarının da tepkili.


Hindistan köpüğe bulandı

Hindistan köpüğe bulandı

Nehre giren binlerce kişi kirli suda yıkandı.
Hastanenin 30 yıllık skandalı ortaya çıktı

Hastanenin 30 yıllık
skandalı ortaya çıktı

​Tuvalet suyunu içme suyu olarak kullanmışlar.
Mustafa Destici: Dönemin Cumhurbaşkanlığı bize Yazıcıoğlunun helikopterinin uçaklar tarafından düşürüldüğünü söyledi

​Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.