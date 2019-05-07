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Dünya Negomboda linç dehşeti
ASYA

Negombo’da linç dehşeti

Sri Lanka'da geçtiğimiz haftalarda yaşanan bombalı saldırılar sonrası Müslümanlara yönelik linç girişimleri artış gösterdi. Saldırı düzenlenen şehirlerden biri olan Negombo'da Müslümanlara ait dükkanlar yağmalandı ve araçları yakıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Müslümanlara ait dükkanlar yağmalandı ve araçları yakıldı.
Müslümanlara ait dükkanlar yağmalandı ve araçları yakıldı.

Sri Lanka'da geçen ay düzenlenen terör saldırılarından birinin hedefi olan St. Sebastian Katolik Kilisesi'nin bulunduğu Negombo kentinde Müslümanlara ait dükkanlara ve araçlara saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Polis Sözcüsü, esnaf arasındaki kişisel bir tartışmanın dini bir nitelik kazanarak büyümesi sonucu tırmanan olaylarla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını belirtti.

DÜKKANLARA SALDIRI

Görgü tanıkları, pazar günü bazı Katolik grupların Müslümanların dükkanlarını taşladığı ve araçlarını ateşe verdiğini aktardı. Değerli taş satıcısı Rizwan Jeffry, yaklaşık 400 kişiden oluşan kalabalığın dükkanını yağmaladığını ifade etti.

Negombo’daki Porutota köyü yakınında yaşayan A.M. Jeffry ise, saldırganların, taksi hizmeti veren bir tuk-tuk (üç tekerlekli araç) ve bir motosikleti ateşe verdiğini kaydetti.

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