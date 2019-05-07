Negombo’da linç dehşeti

Sri Lanka'da geçen ay düzenlenen terör saldırılarından birinin hedefi olan St. Sebastian Katolik Kilisesi'nin bulunduğu Negombo kentinde Müslümanlara ait dükkanlara ve araçlara saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Polis Sözcüsü, esnaf arasındaki kişisel bir tartışmanın dini bir nitelik kazanarak büyümesi sonucu tırmanan olaylarla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını belirtti.

DÜKKANLARA SALDIRI

Görgü tanıkları, pazar günü bazı Katolik grupların Müslümanların dükkanlarını taşladığı ve araçlarını ateşe verdiğini aktardı. Değerli taş satıcısı Rizwan Jeffry, yaklaşık 400 kişiden oluşan kalabalığın dükkanını yağmaladığını ifade etti.

Negombo’daki Porutota köyü yakınında yaşayan A.M. Jeffry ise, saldırganların, taksi hizmeti veren bir tuk-tuk (üç tekerlekli araç) ve bir motosikleti ateşe verdiğini kaydetti.