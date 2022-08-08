Nehirde yürüyüş yaparken hayatlarının şokunu yaşadılar: Hepsi suyun dibinden çıktı

Londra'da Ryan Ball ve ailesinin sabah saatlerinde düzenli olarak çıktıkları kayık sefaları dehşetle son buldu. Aile dostlarının oğulları James'in ayağının kayması sonrası nehirde bir yansıma gördüğünü söyleyen çocuk Ball'ı şüphelendirdi. Nehrin dibine dalması ile yansımanın bir cephanelik olduğunu gören Ball o anları şöyle anlattı:

Çocuklarımızla düzenli olarak gittiğimiz nehir manzaralı yürüyüşteydik ve aile dostumuzun oğlu James ile benim çocuklarım oynuyordu, James'in ayağı kaydı nehre düştü bana dönerek silah gibi bir şey gördüğünü söyledi.

Dehşete düştüm, içerisinde tabanca, Uzi ve hafif makineli tüfek gibi görünenler de dahil olmak üzere birkaç silah orada duruyordu. Ayrıca mermi ve bir miktar mühimmat gibi görünen şeyler de vardı.

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Hemen polisi arayarak olanları bildiren Ball, nehirde kendisinin gördüğünden daha fazla silah olabileceğini söyledi.

Metropolitan Polis Teşkilatı sözcüsü Callum Jones olayla ilgili "Polis, 6 Ağustos Cumartesi günü saat 16.49'da SE6, Winsford Road'a bir nehirde ateşli silahlar bulunduğuna dair ihbarlar üzerine çağrıldı. Ateşli silah ve mühimmatlar incelenmek üzere merkeze gönderildi." dedi.