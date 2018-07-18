Neonazi cinayetinin sanığı serbest!

Beş yıla aşkın süregelen bu dava, Almanya’daki Türk kamuoyunu ve tüm kurban ailelerin sabırla beklediği bir süreçti.

2000-2007 yılları arasında 8’i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör hücresi davasında başsanık Beate Zschaepe haricinde kimse hapishanede kalmamış oluyor.

Dava sonucunun kararı okunduğunda, tam bir düş kırıklığı yaşanırken Neonazi terör örgütü NSU’nun ilk kurbanı Enver Şimşek’in ailesinin avukatı Seda Başay Yıldız, yaşadıkları şoku şöyle anlattı:

Mahkeme kararı okurken, biz müdahil avukatlar protesto ederek salondan çıkmalıydık. Ama hazırlıksız yakalandık. Çünkü böyle bir karar beklemiyorduk. Şoka girdik. Eğer böyle bir karar çıkacağını bilseydik, beş yıl bu davaya girmezdik.

Davanın ikinci ağır suçlusu, 10 kişinin öldürüldüğü seri cinayetlerde terör örgütüne 9 cinayette kullanılan Ceska 83 tipi silahı tedarik eden ve örgüte destek ağını kuran Ralf Wohlleben de yakında çıkıyor. 10 yıl hapis cezası alan Ralf Wohlleben cezasının üçte ikisini ağustos ayında yatmış olacak. Kaçma şüphesi bulunmadığı için de ağustos ayında serbest kalacak.

Aşırı sağla ilişkisini hiçbir zaman koparmayan Ralf Wohlleben ve Andre Eminger, dışarıda bu ideolojiyi yaymaya devam edecek. Andre Eminger’in serbest bırakılması karısı hakkında yürütülen soruşturmanın da kapanması anlamına geliyor.

Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünce 2000 yılında öldürülen Enver Şimşek'in oğlu Abdülkerim Şimşek, "Biz mahkemeden üzülerek çıkarken Naziler sevinerek çıktı." demişti.

DÜNYA NSU kararı temyize gidiyor



