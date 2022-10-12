Dünya Nepalde sel ve toprak kayması 33 ölü
ASYA

Nepal’de sel ve toprak kayması: 33 ölü

Nepal’in batısında geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli muson yağmurları nedeniyle sel ve toprak kaymaları meydana geldi.

Şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında 33 kişi hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi İHA
Nepal’de sel ve toprak kayması: 33 ölü
Nepal’de sel ve toprak kayması: 33 ölü

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, en az 33 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Yağışlardan en çok etkilenen ülkenin kuzeybatısındaki Karnali eyaletinde binlerce kişinin tahliye edildiği, yüzlerce evde ise hasar meydana geldiği öğrenildi.


Çok sayıda yaralının olduğu eyalette en az 22 kişinin kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
Arama kurtarma çalışmalarında yağışların devam etmesi nedeniyle aksaklıklar yaşandığı öğrenildi. Nepal Acil Durum yetkilileri, eyaletin bazı bölgelerinde Karnali Nehri’nin yüksekliğinin 12 metreyi aştığını açıkladı.Nehir üzerindeki çok sayıda asma köprü de sular altında kaldı.


Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, sel bölgelerine gıda ve ilaç yardımı yapıldığı ifade edildi. Hükümet ise helikopterlerle yardım sevkiyatı yaptı.
Nepal’de haziranda başlayan muson yağmurları ekim ayında sona eriyor. Ülkede bu yıl etkili olan yağışlarla bağlantılı olaylarda şu ana kadar 110 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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