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Neptün'ün aurora'sı görüntülendi

Neptün'ün aurora'sı görüntülendi

04:0028/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
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Neptün

NASA'ya ait James Webb Uzay Teleskobu, Neptün'deki parlak "aurora" (kutup ışıkları) aktivitesini ilk kez gözlemledi. NASA’dan yapılan açıklamada, gök bilimcilerin ilk kez auroralarda oluşabilen trihidrojen katyonunun varlığını gösteren belirgin bir emisyon çizgisi tespit ettiği belirtildi. Webb'in çektiği görüntülerde, Neptün'ün atmosferinde camgöbeği renginde parlayan auroralar dikkat çekti. Araştırmayı yürüten Northumbria Üniversitesi baş yazarı Henrik Melin, "Sadece auroraları görmek değil, imzanın ayrıntısı ve netliği beni gerçekten şok etti" ifadelerini kullandı.


#Neptün
#aurora
#James Webb Uzay Teleskobu

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