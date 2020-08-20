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Dünya Netanyahu bu yıl BAEyi ziyaret edecek
ORTADOĞU

Netanyahu bu yıl BAE'yi ziyaret edecek

Netanyahu bu yıl BAE'yi ziyaret edecek

İsrail Başbakanı Netanyahu, ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardıkları Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) bu yıl ziyaret etmeyi istediğini söyledi. Netanyahu, "Bu yıl içinde en kısa sürede sizi ziyaret etmek istiyorum. Koronavirüs salgınını atlatırsak ellerinizi de sıkacağım." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Zayed ve Netanyahu
Zayed ve Netanyahu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BAE'da yaşayan Yahudi cemiyetinin önde gelen isimleriyle yaptığı telekonferansta, Tel Aviv ile Abu Dabi arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

  • İsrail ile BAE arasında varılan anlaşmanın iki ülkenin yanı sıra bölge ülkelerinin de yararına olduğunu savunan Netanyahu, "Bu yıl içinde en kısa sürede sizi ziyaret etmek istiyorum. Koronavirüs salgınını atlatırsak ellerinizi de sıkacağım." ifadesini kullandı.

BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var?
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BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var?
İsrail yönetimi ile uzun yıllardır gizli ittifak yürüten Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv'le kapalı kapılar ardında kurduğu ittifakı perde önüne taşıdı. 2010 yılından bu yana aldıkları pozisyonlarla Ortadoğu'yu kana bulayan bu iki ülke, ekonomiden sağlığa, savunmadan dış politikaya kadar her alanda ittifak kuracak. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son yıllarda Türkiye'nin artan bölgesel etkinliğinden duyduğu rahatsızlık biliniyor. Geçtiğimiz yıl BAE ve Suud Arabistanlı mevkidaşları ile görüşen Mossad Başkanı Yossi Cohen'in 'İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye'den geliyor' sözleri hala hafızalarda. Çatışma Hattı'nın 5. bölümünde İsrail-BAE anlaşmasının perde arkasını anlattık.


ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı

BAE'nin resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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