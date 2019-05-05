Yerel Seçim 2019
Dünya Netanyahu Gazzeye saldırılar devam edecek
ORTADOĞU

Netanyahu: Gazze'ye saldırılar devam edecek

Netanyahu: Gazze'ye saldırılar devam edecek

İsrail Başbakanı Netanyahu, "İsrail ordusuna Gazze Şeridi'ndeki gruplara yönelik geniş kapsamlı saldırılarına devam etmesi emrini verdim" ifadesini kullandı. İsrail ordusu, savaş uçaklarıyla abluka altındaki Gazze Şeridi'ni vurmaya başladığını duyurmuş, bu saldırılar neticesinde 14 aylık bir bebek ve hamile annesinin de içinde bulunduğu 7 Filistinli şedit edilmişti.

Haber Merkezi AA
Binyamin Netanyahu.
Binyamin Netanyahu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün başlattığı saldırıların devam edeceğini belirtti.

  • Netanyahu, kabine toplantısından önce yaptığı açıklamada, Gazze'deki gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Artan gerginlik nedeniyle Hamas ve İslami Cihad'ı suçlayan Netanyahu, Filistinli grupların "ağır bedel ödediklerini" ileri sürdü.

Netanyahu, Gazze sınırına yakın bölgelerdeki İsrail güçlerine takviye yapılması için talimat verdiğini belirterek "İsrail ordusuna Gazze Şeridi'ndeki gruplara yönelik geniş kapsamlı saldırılarına devam etmesi emrini verdim" dedi.

İşgalci İsrail Gazze'yi vurdu
OYNAT 00:59
İşgalci İsrail Gazze'yi vurdu
İşgalci İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden bugün 90'a yakın roket atıldığını iddia ederek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlattı.

14 aylık bebek şehit edildi

İsrail ordusu, Gazze'den atılan roketleri gerekçe göstererek dünden bu yana Gazze Şeridi'ni vuruyor. Ordudan yapılan açıklamada, dün sabah saatlerinden bu yana Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'a ait 220'den fazla hedefin vurulduğu belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca Gazze'deki Filistinli grupların da İsrail tarafına dün sabahtan bu yana 430'den fazla roket attığı ifade edilen açıklamada, atılan roketlerin büyük bölümünün İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemince imha edildiği dile getirilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail saldırılarında 14 aylık bir kız bebek ve hamile annesinin de aralarında bulunduğu 7 Filistinlinin şehit olduğunu, 65 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Atılan roketler nedeniyle de bir İsrailli ölmüş, iki kişi yaralanmıştı.

İsrail Gazze'de AA binasını vurdu
DÜNYA
İsrail Gazze'de AA binasını vurdu

ABD'den İsrail'in hava saldırılarına destek
DÜNYA
ABD'den İsrail'in hava saldırılarına destek

İsrail Gazze'ye hava saldırısı başlattı
DÜNYA
İsrail Gazze'ye hava saldırısı başlattı

İsrail saldırılarının tablosu ağır
FOTOĞRAF 18
Title
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün sabah saatlerinden bu yana Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'a ait 220'den fazla hedefin vurulduğu belirtildi.
Title
Açıklamada ayrıca saldırıların gece boyunca devam ettiği, sabah saatlerinde de bölgeye yönelik hava bombardımanının sürdüğü ifade edildi.
Title
Gazze'deki Filistinli grupların da İsrail tarafına dün sabahtan bu yana 430'den fazla roket attığı ifade edilen açıklamada, atılan roketlerin büyük bölümünün İsrail'e ait Demir Kubbe hava savunma sistemince imha edildiği dile getirildi.
Title
Bölgede gerilim devam ederken İsrail ordusu Gazze sınırına yakın birliklerine takviye gönderme kararı aldı.
Title
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, zırhlı bir birliğin Gazze sınırına gönderildiği kaydedildi.
Title
İsrail her ne kadar Kassam ve İslami Cihad'a ait hedefleri vurduklarını, sivilleri hedef almadıklarını iddia etse de Gazze'deki kaynaklar bu iddiayı yalanlıyor.
Title
İsrail saldırılarının Gazze'de yol açtığı yıkım gün ağarınca ortaya çıktı.
Title
Filistinliler İsrail saldırılarında yıkılan evlerinden ve ofislerinden sağlam kalan eşyalarını yıkıntıların arasında çıkarmaya çalıştı.
Title
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilerin sayısı 65'e yükseldi. Dünden bu yana devam eden saldırılarda 7 Filistinli şehit olmuştu.
Title
Gazze'deki Filistinli kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, dünden bu yana devam eden İsrail saldırılarında sivillere ait birçok evin yanı sıra 3 atölye ve bir cami vuruldu.
Title
Açıklamada, sivillere ait 7 binanın vurulduğu ve bu binaların tamamen yıkıldığı belirtilirken, 4 evin de roket saldırısına maruz kaldığı ifade edildi.
Title
Vurulan hedeflere yakın bazı bölgelerde çok sayıda evin de hasar gördüğü dile getirilirken, El-Mustafa isimli bir caminin de bombalandığı kaydedildi.
Title
Gazze Şeridi'nden dün sınırda keskin nişancı ateşi açılmış ve 2 İsrail askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli şehit olmuştu.
Title
Ayrıca dün Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana yapılan barışçıl Büyük Dönüşü Yürüyüşü gösterilerine katılan 2 Filistinli, İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edilmişti.
Title
Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden bugün çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.
Title
İsrail'in saldırılarında 14 aylık bir kız bebek ve hamile annesinin de aralarında bulunduğu 7 Filistinli şehit olmuştu.
Title
Atılan roketler nedeniyle de bir İsrailli ölmüş, iki kişi yaralanmıştı.
Title
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu bina yıkılmıştı.
İsrail saldırılarının tablosu ağır
İsrail ordusunun Filistinli gruplarca atılan roketleri gerekçe göstererek dünden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda tablo ağırlaşıyor.
KHK başvurusuna ret

'KHK' başvurusuna ret

​YSK, AK Parti'nin ikinci başvurusunu da reddetti.
Evinden çıkabilecek

Evinden çıkabilecek

​Eski ÖSYM Başkanı için yeni karar.
Kabul edilemez

Kabul edilemez

Dışişleri'nden ABD'nin Kıbrıs açıklamasına tepki geldi.
'Organize usulsüzlük' yapılmış

'Organize usulsüzlük' yapılmış

AK Partili Ali İhsan Yavuz belgeleri tek tek paylaştı.
Terzi'ye 'adam uyandı'<br>mesajı atmıştı

Terzi'ye 'adam uyandı'
mesajı atmıştı

Darbeci Tuğgeneral Otal, Temel Paşa'yı da hedef almıştı.
Varank'tan <br>Varaka'ya ziyaret

Varank'tan
Varaka'ya ziyaret

​140 milyon avro yatırımla kağıtta bağımlılığı azaltacak.
53 günde<br>82.7 milyon lira

53 günde
82.7 milyon lira

Gebze-Halkalı hattı açıldıktan sonra gelirini katladı.

6 ay sürdü

6 ay sürdü

​Necati Korkmaz, incir çekirdeğine bir sureyi sığdırdı.

Gözler YSK'da

Gözler YSK'da

​İstanbul ile ilgili karar bugün ele alınacak.
Türkiye'den<br>rahatsız oldular

Türkiye'den
rahatsız oldular

Hidrokarbon arama faaliyetleri ABD'yi kaygılandırdı.
'Formayı ona verin'

'Formayı ona verin'

Bülent Yıldırım'a maç sonu çok konuşulacak tepki.
Sınırlama kaldırıldı

Sınırlama kaldırıldı

​Yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin yeni karar.
Borla <br>zenginleştirdiler

Borla
zenginleştirdiler

Et ve süt ürünlerinde raf ömrünü uzattılar.
61 gün beklenmeyecek

61 gün beklenmeyecek

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem başladı.
Tehlikeli yolculuk

Tehlikeli yolculuk

Bu köprüden geçip köylerine ulaşıyorlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.