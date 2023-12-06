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Dünya

Netanyahu, Genelkurmay Başkanı'nın üstünü arattı!

İsrail'de ordu-hükümet çatışması gizlenemez oldu. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun korumaları, kabine toplantısına kayıt cihazı sokulmadığından emin olmak için salona girişinde Genelkurmay Başkanı Halevi'nin üstünü aradı!

04:00 - 6/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 02:40 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu ile ordu arasındaki çatlak büyüyor. İsrail’in Kanal 13 televizyonunun haberine göre bu çatlağın göstergelerinden birisi kabine toplantısı öncesinde yaşanan ‘sıra dışı’ olay oldu. Başbakanlığına bağlı güvenlik görevlileri, kabine toplantısının girişinde salona herhangi bir elektronik cihaz veya kayıt cihazı girmediğinden emin olmak için Genelkurmay Başkanı Halevi’nin üstünü aramak istedi. Haberde, Halevi’nin yaşanan olaya öfkelendiği ve salonda bulunanlara olaydan duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdiği belirtildi. Ülke basınında olaya ilişkin yorumlarda durumun Netanyahu ile devlet bürokrasisi arasındaki fikir ayrılıklarının bir yansıması olduğu vurgulandı.



#İsrail
#Netanyahu
#Halevi
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