Netanyahu, Genelkurmay Başkanı'nın üstünü arattı!

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu ile ordu arasındaki çatlak büyüyor. İsrail’in Kanal 13 televizyonunun haberine göre bu çatlağın göstergelerinden birisi kabine toplantısı öncesinde yaşanan ‘sıra dışı’ olay oldu. Başbakanlığına bağlı güvenlik görevlileri, kabine toplantısının girişinde salona herhangi bir elektronik cihaz veya kayıt cihazı girmediğinden emin olmak için Genelkurmay Başkanı Halevi’nin üstünü aramak istedi. Haberde, Halevi’nin yaşanan olaya öfkelendiği ve salonda bulunanlara olaydan duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdiği belirtildi. Ülke basınında olaya ilişkin yorumlarda durumun Netanyahu ile devlet bürokrasisi arasındaki fikir ayrılıklarının bir yansıması olduğu vurgulandı.