İsrailliler, 12 yılı aşkın süredir aralıksız başbakanlık yapan Binyamin Netanyahu döneminin sonra ermesini kutladı. Binlerce İsrailli, Gelecek Var ve Yamina partilerinin öncülüğünde kurulan koalisyonun Mecliste güven oyu almasının ardından Tel Aviv’deki Rabin Meydanı’nda toplandı. İsrail bayrakları taşıyan kalabalık, sık sık “Bu ülke bizim, Netanyahu gitti”, “Netanyahu hapse” sloganları attı.

Kutlamanın yapıldığı alana Netanyahu’nun fotoğrafı asılı “suç bakanı” yazılı pankart da asıldı.

DÜNYA Netanyahu görevi bugün Bennett'e devrediyor

BAŞBAKAN DEĞİL, SUÇ MAKİNESİ

Kutlamanın yapıldığı alana Netanyahu’nun fotoğrafı asılı “suç bakanı” yazılı pankart da asıldı. Rabin Meydanı’nda kutlama yapan İsrailliler, daha sonra Tel Aviv’de Habima Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. Meydana ulaşan İsrailliler önceki gece geç saatlere kadar burada da kutlamalarına devam etti. İsrail’de koalisyon hükümetinin Mecliste güven oyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi sona ermişti.

DÜNYA Netanyahu döneminin sonu: İsrail’de sekizli koalisyon güvenoyu aldı

HÜKÜMETİ DEVİRMEK İSTEYECEK

İsrail’de 12 yılı aşkın süredir aralıksız yaptığı başbakanlık görevini kaptıran Binyamin Netanyahu’nun siyasi gücünü kaybetmesinin ardından hakkındaki yolsuzluk davalarıyla ilgili sürecin hızlanacağı, buna karşılık eski Başbakan’ın tutuklanmaktan kurtulmak amacıyla yeni hükümeti devirmek için tüm siyasi tecrübesini ortaya koyacağı ifade ediliyor.

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FOTOĞRAF 17 İsrailliler, 12 yılı aşkın süredir aralıksız başbakanlık yapan Binyamin Netanyahu döneminin sonra ermesini kutladı. Binlerce İsrailli, Gelecek Var ve Yamina partilerinin öncülüğünde kurulan koalisyonun Mecliste güven oyu almasının ardından Tel Aviv’deki Rabin Meydanı'nda toplandı. İsrail bayrakları taşıyan kalabalık, sık sık Bu ülke bizim, Netanyahu gitti, Netanyahu hapse sloganları attı. Kutlamanın yapıldığı alana Netanyahu’nun fotoğrafı asılı suç bakanı yazılı pankart da asıldı. Rabin Meydanı'nda kutlama yapan İsrailliler, daha sonra Tel Aviv’de Habima Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Meydana ulaşan İsrailliler gece geç saatlere kadar burada da kutlamalarına devam etti. İsrail’de Gelecek Var lideri Yair Lapid ve Yamina lideri Naftali Bennett öncülüğünde kurulan koalisyon hükümeti, dün akşam Mecliste yapılan oylamada güven oyu almıştı. Lapid-Bennett koalisyonunun güven oyu almasıyla Netanyahu 12 yıl aralıksız elinde tuttuğu başbakanlık koltuğunu kaybetmişti. Binlerce kişi Netanyahu'nun gidişini kutladı: Güle güle Bibi İsrail'de 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemine son veren koalisyon hükümetinin güvenoyu alması ile binlerce kişi sokaklara dökülerek, Netanyahu'nun gidişini kutladı. Göstericiler ellerinde İsrail bayrakları ile "Güle güle Bibi" yazılı pankartlar taşıdı. BiP'te paylaş

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3 AYRI YOLSUZUK DOSYASI VAR

Netanyahu, yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla üç ayrı yolsuzluk dosyasından yargılanıyor. İsrail konusunda uzman gazeteci Emced el-Ömeri, Netanyahu’nun başbakanlık koltuğunu kaybetmesinin İsrail siyaset sahnesinde yeni yansımaları olacağını söyledi. Netanyahu’nun suçlandığı yolsuzluk davalarında yargılanmasının önünün açıldığını belirten Ömeri, “Netanyahu son yıllarda koltuğunu, yargılanmasını önlemek için kullandı. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan gelişmeler de ona bu bağlamda elverişli bir ortam hazırladı. Ancak artık sona gelindi. Şimdi elinde sadece Meclis üyeliği kalan Netanyahu’nun siyasi gücünü kaybetmesinin ardından hakkındaki yolsuzluk davalarında yargılanması hızlanacak.” dedi.

İKTİDARI BIRAKMAK İSTEMİYOR

İsrail alanında uzman Adil Şedid ise Netanyahu’nun itham edildiği yolsuzluk davaları nedeniyle tutuklanmamak için elinden geleni yapacağını belirtti. Şedid, “Netanyahu’nun tutuklanmaktan sıyrılabilmesi, mevcut hükümeti başarısızlığa uğratmasını ve yaklaşan seçimlerde başbakanlığa dönmesini gerekli kılıyor. Netanyahu da geçmiş bir muhalefet lideri ve siyaset uzmanı olarak bu hedefini gerçekleştirmek uğruna tüm tecrübesini ortaya koyacaktır.” ifadesini kullandı.