Dünya Netanyahu kendini dördüncü kez bakanlığa atadı
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Netanyahu kendini dördüncü kez bakanlığa atadı

Netanyahu kendini dördüncü kez bakanlığa atadı

Geçtiğimiz ay İsrail'de istifa eden Refah ve Sosyal Hizmetler Bakanı Haim Katz yerine İsrail Başbakanı Netanyahu, kendisini atadı. Söz konusu bakanlıkta kontrolünü eline alan Netanyahu, bununla birlikte dört bakanlığı da elinde tutuyor. Netanyahu, daha önce Savunma, Sağlık ve Diaspora bakanlıklarına kendini atamıştı. Ülkede bir bakan veya başbakan birden fazla bakanlık koltuğunu elinde bulundurabiliyor, bu duruma ilişkin yasal bir engel bulunmuyor.

Haber Merkezi AA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen ay Haim Katz'ın istifasıyla boşalan Refah ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına kendisini atadı.

  • Hükümetten, İsrail Meclisine gönderilen resmi yazıda, 16 Ağustos'ta hakkındaki yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma iddialarının ardından Katz'ın istifasıyla boşalan Refah ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Netanyahu'nun kendisini atadığı belirtildi.

Başbakan Netanyahu, Refah ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına kendisini atayarak kabinede dördüncü koltuğun da kontrolünü eline aldı.

Yasal engel yok

Bu atama öncesinde Netanyahu, Başbakanlık görevinin yanı sıra Savunma, Sağlık ve Diaspora olmak üzere üç bakanlık koltuğunu elinde bulunduruyordu.

Netanyahu hükümetinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik politikasına tepki olarak Avigdor Liberman geçen yıl kasım ayında Savunma Bakanlığından istifa etmiş, İsrail Başbakanı bu göreve de kendisini atamıştı.

İsrail'de bir Bakan veya Başbakan'ın birden çok bakanlık koltuğunu elinde tutmasının önünde yasal engel bulunmuyor.

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