Netanyahu kendini dördüncü kez bakanlığa atadı Netanyahu kendini dördüncü kez bakanlığa atadı Geçtiğimiz ay İsrail'de istifa eden Refah ve Sosyal Hizmetler Bakanı Haim Katz yerine İsrail Başbakanı Netanyahu, kendisini atadı. Söz konusu bakanlıkta kontrolünü eline alan Netanyahu, bununla birlikte dört bakanlığı da elinde tutuyor. Netanyahu, daha önce Savunma, Sağlık ve Diaspora bakanlıklarına kendini atamıştı. Ülkede bir bakan veya başbakan birden fazla bakanlık koltuğunu elinde bulundurabiliyor, bu duruma ilişkin yasal bir engel bulunmuyor.

Haber Merkezi 04 Eylül 2019, 14:53 Son Güncelleme: 04 Eylül 2019, 15:11 AA