Dünya Netanyahu Lübnanı vururuz
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Netanyahu: Lübnan’ı vururuz

Netanyahu: Lübnan’ı vururuz

İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın İsrail'in tamamını hedef alma tehdidine karşı, “Hafta sonu boyunca Nasrallah'ın İsrail’e saldırı planlarını duyduk. Şu bilinmelidir ki eğer Hizbullah aptalca İsrail’e saldırmaya kalkışırsa, onu ve Lübnan'ı ezici bir askeri darbeyle vururuz. Ben Nasrallah’ın aksine saldırı planlarımızın ayrıntılarını açıklamayacağım. Ancak sadece ona, yıllarca kazdıkları terörist tünellerini birkaç gün içinde nasıl yıktığımızı hatırlatmak isterim” ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın İsrail’in tamamını hedef alma tehdidine karşı Lübnan’a ezici bir saldırı gerçekleştirmekle tehdit etti.

  • İsrail Başbakanı Netanyahu, hükümetinin haftalık kabine toplantısında, Hizbullah lideri Nasrallah’ın cuma günü yaptığı açıklamaları ele alarak “Hafta sonu boyunca Nasrallah'ın İsrail’e saldırı planlarını duyduk. Şu bilinmelidir ki eğer Hizbullah aptalca İsrail’e saldırmaya kalkışırsa, onu ve Lübnan'ı ezici bir askeri darbeyle vururuz.” dedi.

Hizbullah’ın İsrail’e saldırı planının ayrıntılarına dikkati çeken Netanyahu, “Ben Nasrallah’ın aksine saldırı planlarımızın ayrıntılarını açıklamayacağım. Ancak sadece ona, yıllarca kazdıkları terörist tünellerini birkaç gün içinde nasıl yıktığımızı hatırlatmak isterim” ifadelerini kullandı.

Nasrallah, cuma günü İsrail’in Hizbullah’a ve Lübnan’a yönelik 2006 yılında başlattığı saldırının 13’üncü yılı münasebetiyle Lübnan’ın El-Menar televizyonuna verdiği özel mülakatta, İsrail’in tamamını hedef almakla tehdit ederek “İsrail’in nükleer silahlara ya da binlerce füzeye ihtiyacı yok, sadece Hayfa limanındaki amonyak tanklarına bir füzenin değmesi yeterli olur” demişti.

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