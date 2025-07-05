Netanyahu ve Zamir karşı karşıya: Kabine toplantısındaki kavga basına sızdı

The Times of Israel’in aktardığı bilgilere göre, Genelkurmay Başkanı Zamir, kabinede gündeme gelen Gazze’nin kuzeyini kuşatma altına alma ve Filistinlilerin zorla güney bölgelere tahliye edilmesi planına karşı çıktı. Zamir’in, bu öneri karşısında “inanamadığını” ifade ettiği öne sürüldü.





Aşırı sağcı bakanlar hedef aldı: Netanyahu arkasında durdu





Söz konusu tartışmanın, perşembe gecesi düzenlenen kabine toplantısında yaşandığı bildirildi. Zamir, toplantıda sivillerin zorla yerinden edilmesi ve Gazze’nin kuzeyinde uygulanması planlanan kuşatma hakkında ciddi şüphelerini dile getirdi.





Kapalı kapılar ardında gerçekleşen görüşmeye ilişkin detaylar Kanal 12 ve Ynet tarafından aktarılırken, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in, Genelkurmay Başkanı’nı emirlere uymamakla suçladığı belirtildi. İki bakan ayrıca, Zamir’in Gazze’de çıkmaza neden olduğunu savundu.





Eleştirilere karşılık veren Zamir, “Sürekli Gazze Şeridi’nde çıkmaz olduğunu söylüyorsunuz. Orada bir çıkmaz yok. Bize ne görev verdiyseniz tam olarak onu yapıyoruz. Sanırım insanlar hakkımızda neler söylediklerini, sözde görevimizi yapmadığımızın söylendiğini izliyor. Askerlerin savaşta öldüğünün size hatırlatılmasına kesinlikle ihtiyacınız yok” dedi.





Netanyahu ise İsrail ordusunun, Filistinlilerin Gazze’nin güneyine zorla tahliyesi için “geniş çaplı bir tahliye planı” hazırlaması gerektiğini savundu. Maliye Bakanı Smotrich ise, Gazze’nin kuzeyinin kuşatma altına alınmasıyla Hamas’ın devrileceğini öne sürdü.





Zamir’den uyarı: ‘2 milyon insanı kim yönetecek?’





Toplantı sırasında tansiyonun daha da yükselmesine neden olan sorulardan biri de Genelkurmay Başkanı Zamir’den geldi. Zamir, “Gazze’de askeri bir hükümet mi istiyorsunuz? 2 milyon insanı kim yönetecek?” diyerek hükümetin niyetini sorguladı.





Bu çıkışa öfkelenen Netanyahu’nun Zamir’e bağırarak, “İsrail Savunma Kuvvetleri ve İsrail devleti… Askeri bir hükümet istemiyorum. (Gazzelilerin) geniş bir sivil alana gönderilmesini istiyorum. Hiçbir şekilde Hamas’ı geride bırakmaya istekli değilim” dediği belirtildi.





Netanyahu ayrıca, bu planın uygulanmaması halinde tüm Gazze Şeridi’nin işgal edilmesi gibi bir alternatifin gündeme geleceğini, bunun ise rehinelere zarar verme riskini doğuracağını ifade etti. Rehinelerin hayatını tehlikeye atmak istemediğini ve buna hazırlıklı olmadığını da sözlerine ekledi.





Genelkurmay Başkanı Zamir ise, tahliye planının Gazze’de büyük bir kontrol kaybına yol açabileceği uyarısında bulundu. Zamir, “Bu konuda konuşmamız lazım. Bu konuda uzlaşmadık. Aç ve öfkeli olan bu insanları kontrol etmek, kontrol kaybına yol açar. Bu kontrol kaybının bir sonucu olarak da İsrail ordusuna karşı dururlar” dedi.





Tartışmanın sonunda Netanyahu’nun, “Bir tahliye planı hazırlayın… Washington’dan döndüğümde bunu görmek istiyorum” diyerek talimat verdiği aktarıldı.





Öte yandan, Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump ile 7 Temmuz Pazartesi günü ABD’de bir görüşme yapması bekleniyor.







