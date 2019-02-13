Dünya BAE ve İsrail gizlice görüşmüş
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İsrail ve BAE'nin gizli görüşmeleri açığa çıktı

BAE ve İsrail gizlice görüşmüş

İsrail kanalında yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun 2015’te İran’la yapılan nükleer anlaşmanın onaylanmasının ardından Abu Dabi Prensi Muhammed bin Zayed ile bir dizi gizli görüşme yaptığını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Netanyahu ve bin Zayed'in İran'ın nükleer programı konusunda fikir birliği halinde oldukları belirtildi.
Netanyahu ve bin Zayed'in İran'ın nükleer programı konusunda fikir birliği halinde oldukları belirtildi.

İsrail kanalında yer alan habere göre,, Netanyahu ve Abu Dabi Prensi Zayed'in bir dizi görüşme yaptığını ifade etti.

  • Kanal, görüşmelerin İran dosyası üzerindeki taraflar arasındaki koordinasyonla ilgilendiğini ve buna karşı çalıştığını ve bölgede bölgesel bir siyasi süreci zorlamaya çalıştığını söyledi.

İki kıdemli Batılı diplomat Netanyahu ve bin Zayed'in İran'ın nükleer programı konusunda fikirleri birbirleriyle uyuştuğunu ifade etti.

İsrail kanalı, Eski ABD büyükelçisi Tel Aviv Daniel Shapiro'ya, Netanyahu'nun danışmanlarının BAE'deki üst düzey yetkililerle düzenli olarak görüştüğünü ve onlarla sık sık, yüz yüze ve diğer zamanlarda telefonla görüşmeler yaptığını açıkladı.

Raporda, birkaç yıl önce ilişkilerin çok iyi olduğu Ben-Gurion Havaalanından Abu Dabi havalimanına haftada üç kez gizli uçuş yapıldığını da ekledi.

Gizlice bir araya geldiler

Kanal, 2010’da Mahmud el-Mabhouh’un Mossad’ın eliyle Dubai’deki suikasti, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki ilişkilere bir darbe olduğunu, ancak İsrail’in BAE’de suikast düzenlememesi sözü de dahil olmak üzere anlaşmazlığı çözmek için ABD aracıyla bir anlaşma imzalandığını açıkladı.

Kanal 13, İsrail ile BAE arasındaki gizli ilişkiler hakkında daha fazla ayrıntı göstereceğini ifade etti.

İsrail gazetesi "Haaretz" Temmuz 2017'de Netanyahu'nun 2012'de BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed ile gizlice bir araya geldiğini açıkladı.

MOSSAD’ın eski başkanından Suudi Arabistan’a gizli ziyaret

İsrail Dış İstihbarat Servisi’nin (MOSSAD) eski Başkanı Tamir Pardo’nun 2014 yılında Suddi Arabistan’a gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

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Bir İsrail televizyon kanalında yayınlanan “Körfez Sırları” adlı programda, İsrail Dış İstihbarat Servisi’nin eski Başkanı Tamir Pardo’nun görevde olduğu 2014 yılında Suudi Arabistan’ı gizlice ziyaret ettiği bilgisi yer aldı. İsrail medyası, 2011-2016 yılları arasında MOSSAD Başkanı olarak görev yapan Pardo’nun 2014 yılı başlarında İran ile batılı ülkeler arasında varılan nükleer anlaşmanın ardından gerçekleştirdiği ziyaretle İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin iyi gitmeye başladığını savundu.

İsrail televizyonu, yer verdiği haberde Suudi Arabistan’ın ABD ile İran arasındaki yakınlaşmadan endişeli olduğunu, İsrail’i İran’a karşı en güçlü ülke olarak gördüğü için Tamir Pardo’nun ziyaretini kabul ettiğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Eylül 2014 yılında dönemin Suudi Arabistan Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Bender bin Sultan ile bir araya gelmişti.

Kaynak: Al Jazeera Arabic

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