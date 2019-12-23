Netanyahu Zayed paslaşması

Körfez ülkeleri ile İsrail arasında kapalı kapılar ardında inşa edilen “İttifak” Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrailli üst düzey yetkililerin sosyal medya mecrası Twitter’daki paylaşımları ile somutlaştı. Başta Birleşik arap Emirlikleri olmak üzere, Suudi Arabistan ve Bahreyn’in İsrail ile askeri, siyasi ve ekonomik alanlarda yakın ilişkiler kurduğu iddia ediliyordu. İsrail tarafında ise Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzer birçok bakan, Arap ülkeleriyle kurulan güçlü ilişkileri isim vermeden açıklamaktaydı. Önceki gün BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid’in, “Arap dünyası ile İsrail arasındaki yakınlaşma ve normalleşme sürecini” ele alan makaleyi Twitter hesabından paylaşması ve İsrail Başbakanı Netanyahu’nun bu tweeti alıntılayarak, Arap ülkeleri ile güçlü ilişki mesajı vermesi, tarafların aralarındaki gizli ilişkiyi resmiyete dökmeye hazırlandığı şeklinde yorumlandı.

Binyamin Netanyahu

NORMALLEŞMEYE REFORM KILIFI

Yazar Ed Husain’e ait, “İslam’ın reformu: Orta Doğu’da bir Arap-İsrail ittifakı şekilleniyor” başlıklı makale, İngiltere menşeli haftalık dergi “The Spectator”da yayımlandı. BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid de “Arap ülkeleri ile İsrail arasında normalleşmeye ilişkin gelişmeleri” ele alan makaleyi, Twitter hesabından paylaştı. Makalede “Arap dünyası ile İsrail arasındaki yakınlaşma ve normalleşme süreci”, “İslam’da reform ve yenileşme olarak” tanıtıldı.

Netanyahu-Zayed arasında sıcak mesajlaşma

NETANYAHU’DAN SICAK YANIT

Abdullah Bin Zayed’in söz konusu Twitter paylaşımının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da çok geçmeden yanıt verdi. Netanyahu, “İsrail ile birçok Arap ülkesi arasında gerçekleşen yakınlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum. Artık barış ve normalleşme vakti gelmiştir.” ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamada, Dubai’de düzenlenecek “Expo 2020” Fuarı’na ülkesinin de katılacağını duyurmuştu.

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Suud’tan diplomatik ilişki vurgusu



BAE İsrail paslaşmasına Suudi Arabistan desteği gelmekte gecikmedi. Normalleşmeyi destekleyen Suudi Arabistanlı aktivist Muhammed Suud ise Netahyahu’ya övgülerle verdiği cevapta, “Barış adımlarını gördüğümüz bu gün şüphesiz büyük bir gündür. Evet, halklarımız daha iyisini hak ediyor. Ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkiler kurulmasına evet. Körfez ülkeleriyle İsrail arasında barış hepimizin iradesiyle gerçekleşecektir.” Riyad’ın ittifaktaki yerini de ifşa etti. Hafta içi Sosyal medya uygulaması Twitter’da Arapça “Suudi Arabistan ile düşman değiliz” mesajıyla yayınlanan görüntüde, bir İsrail askerinin Suudi Arabistan bayrağı açtığı görüntü paylaşılmıştı.

Mısır’a İsrail gazı Ocak’ta

İsrail’in, ocak ayının ortası itibariyle, Mısır’a doğal gaz tedariğine başlayacağı açıklandı. Reuters’in haberine göre, isminin açıklanamsını istemeyen bir kaynak, Ocak 2020’nin ikinci yarısında başlayacak gaz ihracatının kademeli olarak 2022’ye kadar 7 milyar metreküp seviyesine çıkacağını belirtti.

Sosyal medyadan sert tepki

Abdullah Bin Zayed’in, paylaştığı makale ve İsrail Başbakanı’yla karşılıklı açıklamaları, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. BAE’li Bakan’ın twitine, “Barış, savaşan ülkeler arasında olur. Siz hiç tarihinizde İsrail’e karşı savaştınız mı?”, “İsrail ile barış istiyorsanız topraklarınızdan bir parça verirsiniz; bizler de Filistinliler olarak Emirlikler’de İsrail’in istikrar bulmasını destekleriz”, “Siz bu barışta İsrail tarafını temsil ediyorsunuz.” şeklinde yorumlar yapıldı. Tepkilerin yanı sıra Bin Zayid’in Twitter paylaşımına “Kusan bebek” GIF’i ile “şimdi kusma vakti” şeklinde yorumlar da yapıldı.